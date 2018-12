Büchnerpreisträger Wilhelm Genazino ist tot

Der Schriftsteller Wilhelm Genazino ist am 12. Dezember 2018 nach kurzer Krankheit gestorben, wie der Hanser-Verlag mitteilte. Genazino wurde 2004 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, dem renommiertesten deutschen Literaturpreis.

Wilhelm Genazino wurde am 22. Januar 1943 in Mannheim geboren und lebte als freier Autor in Frankfurt. Er begann als Journalist, unter anderem bei der Zeitschrift "Pardon", und schrieb auch Hörspiele, bevor er mit seiner Angestellten-Romantrilogie "Abschaffel" (1977), "Die Vernichtung der Sorgen" (1978) und "Falsche Jahre" (1979) bekannt wurde.

Genazino erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter 2004 den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und 2014 die Goetheplakette der Stadt Frankfurt. Genazinos Werk wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Einen Virtuosen in der Darstellung "innerer melancholischer Verwilderung" nannte ihn der SPIEGEL einmal, einen "Meistersinger des Lebensschreckens". In Romanen wie "Ein Regenschirm für diesen Tag", "Mittelmäßiges Heimweh" oder "Außer uns spricht niemand über uns" erzählte er mit großer Genauigkeit aus dem Alltag in den bundesrepublikanischen Städten, durch die seine Figuren flanierten. Sein letzter Roman "Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze" erschien im Frühjahr 2018.

Genazinos Vorfahren stammten aus Italien, er wuchs in Mannheim in ärmlichen Verhältnissen auf, besuchte zwar das Gymnasium, musste es aber ohne Abschluss verlassen - das Abitur holte er als nahezu 40-Jähriger nach und studierte anschließend in Frankfurt am Main Germanistik, Soziologie und Philosophie. Er habe von dem Studium sehr profitiert, sagte er später: "Ich bin dadurch ein anderer Autor geworden".

Von der Literaturkritik wurde an Genazinos Stil häufig das Unpathetische gelobt. Im SPIEGEL-Interview zum Büchner-Preis mutmaßte er, es sei die Klugheit, die ihn da zur Zurückhaltung zwinge: "Gelungenes Pathos ist sehr, sehr selten", sagte er: "Man muss den Ton genau treffen." In seinen Beobachtung des Alltagslebens ist ihm dies um so besser gelungen.