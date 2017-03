Zwischen Dr Feelgood und "Game of Thrones" "Wilko! Wilko! Wilko!"

SPIEGEL ONLINE: Wilko Johnson, Sie wurden als John Peter Wilkinson geboren. Wer nennt Sie noch John?

Wilko Johnson: Niemand. Ich hasse den Namen John. Meine Kinder, meine Frau, meine Eltern, mein Bruder - jeder nannte mich Wilko. Wilko klingt einfach besser als John. Wer als ältester Sohn in den Vierziger-, Fünfzigerjahren in England geboren wurde, hieß fast zwangsläufig John. Das war eine Art Naturgesetz im Norden Englands. Als es Mitte der Siebziger mit unserer Band Dr Feelgood ernst wurde, entschloss ich mich, John abzulegen. Allein bei Dr Feelgood gab es vier Johns. John klingt sogar im Konzert gebrüllt doof. Der Name Wilko dagegen klingt großartig, wenn ihn ein großes Publikum im Chor brüllt: "Wilko! Wilko! Wilko!"

SPIEGEL ONLINE: Sie wurden in den Siebzigern berühmt mit Dr Feelgood. Eigentlich hatten Sie als Lehrer gearbeitet. Was erwarteten Sie von einer Rock'n'Roll-Karriere?

Johnson: Einfach nur Spaß. Nicht mehr, nicht weniger. Lehrer war mir auf Dauer zu langweilig. Als die Band langsam erfolgreich wurde, kündigte ich. Wir waren alle keine Profis bei Dr Feelgood und hatten einfach Freude am R&B und Rock 'n' Roll. Anfangs traten wir alle zwei Wochen in irgendwelchen Spelunken am Rand von London auf. Als wir dann auch direkt in London gebucht wurden, gerieten wir in eine Szene namens Pub-Rock. Ein idiotischer Begriff, den ich immer gehasst habe, weil er völlig bedeutungslos ist. Egal: In London begannen wir, Geld zu verdienen. Wir zelebrierten von Beginn an eine gewisse Aggression innerhalb der Musik. Dabei ging es nicht um Wut, sondern um Aufregung. Es ist eine Sache, auf einer Bühne zu stehen und brillant zu spielen, aber gut zu spielen und dabei auf der Bühne herumzuspringen, ist für alle Beteiligten viel aufregender.

SPIEGEL ONLINE: Sie waren das einzige Bandmitglied bei Dr Feelgood, das keinen Alkohol trank. War es anstrengend, nüchtern zu sein, wenn die anderen die Puppen tanzen ließen?

Johnson: Überhaupt nicht. Später habe ich ja begonnen, Alkohol zu trinken. Ich wünschte, ich hätte das nicht getan. Alkohol kann Menschen in furchtbare Monster verwandeln. Nüchtern auf Partys zu sein, wo alle betrunken sind, ist sogar sehr unterhaltsam. Man steht unauffällig daneben, wenn alle Hemmungen fallen und Wahrheiten ausgesprochen werden, die im nüchternen Zustand tabu sind.

SPIEGEL ONLINE: Vor einigen Jahren wurde bei Ihnen Krebs diagnostiziert. Man gab Ihnen nur noch wenige Monate zu leben. In Ihren Memoiren "Das Leben geht weiter" beschreiben Sie, wie diese Nachricht bei Ihnen statt Entsetzen ein Gefühl tiefer Entspanntheit auslöste. Wie kam das?

Johnson: Es fühlte sich wie ein böser, seltsamer Traum an, der mich zwang, mich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Rückblickend muss ich sagen, dass dieses eine Jahr, von dem ich annahm, es sei mein letztes, eines der großartigsten meines Lebens war. Mein Arzt sagte mir, dass ich nur noch wenige Monate zu leben hätte, und das meine Situation hoffnungslos sei. Das akzeptierte ich. Sterben müssen wir alle. Aber zu wissen, dass man bald stirbt, ändert alles. Ich wollte meine Zeit nicht in Krankenhauswartezimmern mit der Suche nach Wundermitteln verschwenden, sondern jede mir verbleibende Minute lustvoll genießen und mir ein großes Finale bereiten. Ich spielte einige der besten Konzerte meiner Karriere. Wenn man eine Bühne betritt, in der Annahme keine Zukunft zu haben, fühlt man sich frei. Keine Sorgen mehr zu haben, wie die nächste Platte klingen könnte und wer das alles kaufen soll, ist entspannend. Man fühlt sich als Todgeweihter besonders lebendig.

SPIEGEL ONLINE: Aber nach einigen Monaten erfuhren Sie, dass Sie doch noch nicht sterben müssen und kuriert werden können?

Johnson: Ein Freund sagte, dass er mir dringend einen besonderen Arzt empfehlen müsse und drängte mich, den zu sehen. Ich blieb skeptisch, aber willigte ein. Der Arzt sagte dann so selbstbewusst, dass er mich heilen könne, dass ich ihm glaubte. Und er hatte Recht. Ich fand es wahnsinnig lustig.

SPIEGEL ONLINE: Lustig?

Johnson: Ja, lustig. Monatelang hatte ich rund um die Welt Abschied genommen, alte Freunde und Verwandte hatten mich weinend umarmt, wir hatten letzte Wahrheiten ausgetauscht und gemeinsam Tränen vergossen- alles war bereit für meinen Abgang. Und da - Peng! - kommt doch noch die Wunderheilung um die Ecke. Der Abschied vom Abschied sozusagen. Ich fand es schreiend komisch.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind eigentlich ja eher ein Meister der finsteren Blicke ...

Johnson: Böse Blicke um mich werfen konnte ich schon als Kind ziemlich gut, stimmt. Das ist mir irgendwie natürlich gegeben. Das machte ich auch bei Dr Feelgood. Wie aggressiv ich manchmal rüberkomme, dämmerte mir tatsächlich erst, als ich mich die ersten Male im Fernsehen sah. Die Leute lieben es einfach, wenn ich mich so bedrohlich aufplustere. Nach Konzerten kommen immer wieder Fans, die ganz enttäuscht sind, dass ich nett zu ihnen bin. Ich kann das sogar verstehen: Wären Sie begeistert, wenn Keith Richards Sie zu Hagebuttentee und Gurkensandwiches einladen würde? Eben! Ich gebe den Leuten, was sie sich erhoffen. Es ist Teil meiner Show.

SPIEGEL ONLINE: Kamen Sie so zu ihrer Rolle als Henker in der US-TV-Serie "Game of Thrones" ?

Johnson: Vermutlich. Wie ich zu der Rolle kam, habe ich nie erfahren. Eines Tages wurde ich völlig überraschend zum Vorsprechen eingeladen. Ich hatte noch nie geschauspielert und kannte die Serie nicht mal. Jemand sagte mir, es sei so eine amerikanische Fantasy-Sache. Ich musste nicht mal wirklich vorsprechen, weil es keine Mitbewerber um die Rolle gab. Ein Kameramann forderte mich auf, mal richtig böse in die Kamera zu blicken. Kein Problem. Alle waren begeistert.

SPIEGEL ONLINE: Wie sehen Sie aus, wenn Sie mal wirklich wütend sind?

Johnson: Noch viel böser. Das bin ich allerdings wirklich selten. Aber wenn man mich reizt, kann ich auch ziemlich aus der Haut fahren.

SPIEGEL ONLINE: Machte es Spaß Menschen vor der Kamera zu exekutieren?

Johnson: Das war super. Ein herrlicher Quatsch, man darf es eben nicht ernstnehmen. Nach meiner Krebs-Operation lag ich ein Jahr im Krankenhaus, danach war ich bei "Game Of Thrones" leider raus.

SPIEGEL ONLINE: Als was werden Sie heutzutage auf der Straße erkannt: Als Musiker oder Fantasy-TV-Henker?

Johnson: Das ist eine Frage des Alters. Die Älteren sagen: Hey Wilko, Dr Feelgood. Die Jüngeren rufen: Cool, "Game of Thrones". Ich kann mit beidem gut leben.