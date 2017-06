Übergangener Dichter Wondratschek Privatmann vergibt Alternativen Büchner-Preis

Ohne Frage hat der Dichter Wolf Wondratschek schon lange den wichtigsten deutschen Literaturpreis, den Georg-Büchner-Preis, verdient. Trotzdem ging die Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung vor ein paar Tagen schon wieder an ihm vorbei. Sie sprach den Preis dem Lyriker Jan Wagner zu, der vor allem für eine liebevolle Detaillyrik aus Zoo, Wald und Gemüsegarten bekannt ist. Dem privaten Investor Helmut Maier reicht es jetzt: Er lobte spontan einen eigenen Preis aus, den er Alternativen Büchner-Preis nennt.

Das Preisgeld ist ebenso hoch wie beim nicht-alternativen Preis, 50.000 Euro, die Jury besteht aus ihm allein und der erste Preisträger heißt Wolf Wondratschek. "Ach, ich mache halt manchmal verrückte Sachen", sagt Maier im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE. Er habe sich geärgert, dass dieser Gigant schon wieder nicht ausgezeichnet wird. "Ich bin ein Liebhaber der Sprache", er wollte einfach was tun.

Maier hatte schon vor ein paar Jahren Wondratscheks Roman-Manuskript "Selbstbild mit Ratte" dem Dichter abgekauft - um diesen Roman allein für sich zu haben. Maier ist Literaturliebhaber und Wondratschek-Fan. Er ist, so sagt er, Senior Partner einer Internationalen Unternehmensberatung im Ruhestand und lebt in Wien.

Ihm war gar nicht bewusst, so sagt er im Gespräch, dass es einen Alternativen Büchnerpreis schon einmal gab. Der Darmstädter Bürger Walter Steinmetz hatte ihn - aus Unzufriedenheit über die Jury-Entscheidungen - vor fast dreißig Jahren ausgelobt.

Walter Jens war damals der erste Preisträger, die Laudatio hielt Marcel Reich-Ranicki. Es folgten als weitere Preisträger, unter anderem Dieter Hildebrandt und Hans Werner Richter. Ob Maier nun dauerhaft einen Gegenpreis zum Akademiepreis vergeben will, steht noch nicht fest.

Was aber klar ist: Mit Wondratschek ("Früher begann der Tag mit einer Schusswunde"), der sich dem Literaturbetrieb schon immer konsequent verweigert, hat Maier jedenfalls schon einmal einen fantastischen ersten Preisträger gefunden. Wer weiß, vielleicht lässt sich ja sogar die Darmstädter Akademie von der zwingenden Entscheidung aus Wien in ihrer Auswahl für das nächste Jahr beeinflussen und Wondratschek wird zum ersten Doppelpreisträger in der Geschichte dieses großen Preises und seiner Alternative. Unsere Stimme hat er jedenfalls.