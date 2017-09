US-Autorin Gyasi über Sklaverei "Die Narbe wird an die nächste Generation weitergegeben"

Zur Person Michael Lionstar Yaa Gyasi, Jahrgang 1989, ist in Ghana geboren und in den USA aufgewachsen, studierte Englische Literatur an der Stanford University. "Heimkehren" ist ihr Debüt. Sie wurde dafür mit dem National Book Award ausgezeichnet.

SPIEGEL ONLINE: Frau Gyasi, Ihr Buch erschien auf Deutsch zufällig während der Debatte über die Statue des Konföderierten-Generals Robert E. Lee in Charlottesville. Waren Sie überrascht, dass die Sklaverei aus Ihrem Roman plötzlich Nachrichtenthema war?

Gyasi: Das mag von Europa aus so wirken, aber das Thema ist ja nicht neu. Das hat sich alles abgezeichnet. Die Nachwirkungen der Sklaverei sind auch heute Teil unseres Alltags. Genauso wie Debatten über den Umgang mit der Flagge der Konföderation.

SPIEGEL ONLINE: Einer Ihrer Protagonisten, ein Geschichtslehrer, betont: Man müsse darauf achten, wessen Historie offiziell nicht erzählt werde, um zu wissen, wer Macht habe. Entschieden Sie deshalb, über acht Generationen zu erzählen, beginnend Ende des 18. Jahrhunderts in Ghana, bis zur Jetztzeit in den USA?

Gyasi: Ja, ich wollte zeigen, welchen Effekt diese Art von Geschichtsschreibung hat. Meine Figur Kojo sagt: "Erzähl' eine Lüge oft genug, dann wird sie wahr". Wenn uns die gleiche Geschichte immer wieder erzählt wird, fangen wir an, sie zu glauben - und vergessen, dass es eine Zeit gab, in der sie anders geschildert wurde.

SPIEGEL ONLINE: Prominent am Anfang steht ein mehrdeutiges Gebäude: die Burg von Cape Coast, wo die britische Kolonialmacht herrschte. Wie kamen Sie auf den Ort?

Getty Images Cape Coast Castle

Gyasi: Die Burg ist einer dieser typischen Sightseeing-Orte in Cape Coast. Bis ich aufgrund meines Schreibstipendiums 2009 zum Recherchieren zurück nach Ghana reiste, war ich nie dort gewesen. Ich wäre ehrlich gesagt auch nie hingegangen, wenn nicht ein Freund zu Besuch gekommen wäre - und wir dann halt ein paar Touri-Dinge abhakten. Ich bin wirklich froh darüber, denn auf dieser Burg-Führung erfuhr ich, dass einige der Generäle Ghanarinnen heirateten und oben gemeinsam lebten, während ihre Landsleute als Sklaven im Kerker saßen.

SPIEGEL ONLINE: Wieso dieses allgemeine Desinteresse?

Gyasi: Zum einen, weil es eben einer dieser Orte ist, die nur Touristen besuchen, das gibt es ja in jeder Stadt. Zum anderen gilt die Burg als Ort der kolonialen Besatzer - und daher herrscht der Eindruck, man habe nichts mit diesem Teil der Historie zu tun. Meine Eltern wussten übrigens auch nichts darüber.

SPIEGEL ONLINE: Sie, selbst in Ghana geboren, haben mit Ihrem Roman auch Lücken in der eigenen Geschichte gefüllt?

Gyasi: Mit meinen Eltern habe ich während des Schreibens nicht über den Roman geredet - aber sie erzählten, dass sie in der Schule nichts über die Sklaverei oder die Geschichte der Burg gelernt haben. Und das, obwohl meine Mutter nur 70 Meilen entfernt aufgewachsen ist. Dass dahinter kein simples Gut-Böse-Schema steckt, sondern auch die einheimischen Stämme wie die Ashanti und die Fante, von denen meine Eltern abstammen, involviert waren in den Sklavenhandel, wird oft verdrängt. Auch deshalb habe ich meine Geschichte so verästelt.

SPIEGEL ONLINE: Am Anfang steht ein Zwillingspaar - über die acht Generationen verwischen die Spuren ihres Ursprungs, ihrer Hautfarbe, ihrer Heimat. Wie schwer war es, jede Figur nach einem Kapitel zurückzulassen?

Gyasi: Ich habe mir viele multiperspektivische Romane angeschaut und beschlossen, es anders zu machen: Mir war wichtig, dass es diesen unaufhaltsamen Vorwärtsdrang gibt, einer Staffelstabübergabe gleich, wie im Leben auch. Ich habe mich extra gezwungen, jeder Figur nur 20 bis 30 Seiten zu geben, sonst hätte ich leicht 1000 Seiten beisammen gehabt.

SPIEGEL ONLINE: Das wäre dann eher "Krieg und Frieden" geworden.

Gyasi: Absolut. Aber um die Charaktere nicht ganz zu verlieren, habe ich Details eingebaut, die die Generationen miteinander verbinden. Bei Effia etwa heißt es, sie sei aus Feuer geboren, wegen eines Unglücks bei ihrer Geburt. Und ihre Kinder und Kindeskinder sind von Feuererlebnissen geprägt, eine hat regelmäßig Alpträume, ein anderer hat Brandnarben.

ANZEIGE Yaa Gyasi:

Heimkehren aus dem Amerikanischen von Anette Grube DuMont Buchverlag, 416 Seiten; 22 Euro

SPIEGEL ONLINE: Die Traumata werden weitergereicht, auch wenn sie den Grund der "Wunde" nicht wissen?

Gyasi: Wir kennen das Gefühl doch alle: Wir wissen wenig über die Erlebnisse unserer Vorfahren - aber was sie geprägt hat, ihr Verhalten, ihre Geheimnisse, das schleicht sich in das Verhalten von Eltern ein, die das wiederum an ihre Kinder weiterreichen. In der Situation befinden sich die Figuren. Nur wir als Leser können die Spuren bis zurück zum Anfang nachvollziehen.

SPIEGEL ONLINE: Diese Spuren zeigen Sie wörtlich - über die Haut: Viele Ihrer Protagonisten tragen Brandmale, Narben, dazu wird die Hautfarbe uneindeutig, sobald Essia mit dem britischen General James verheiratet wird. Warum haben Sie die unterdrückten und sichtbaren Spuren so verbunden?

Gyasi: Ich hatte gelesen, dass viele Sklaven gebrandmarkt wurden, sobald ihr Schiff in Amerika ankam. Dieses Mal repräsentierte ihre neue Identität und merzte die Vergangenheit aus. Mir war die Idee wichtig, dass die Narbe als eine Form neuer Identität auch an die nächste Generation weitergegeben werden kann.

SPIEGEL ONLINE: Es gibt auch andere sichtbare Spuren des Vorgestern, wie die Konföderations-Statuen zeigen. Es gibt die Haltung, solche Verweise auf eine vergangene Zeit mitten im Alltag zu haben, als Mahnruf. Wie sehen Sie das?

Gyasi: Ich bin komplett anderer Meinung. Alle Monumente und Denkmäler, die an die Zeit der Sklaverei erinnern, sollten aus dem Alltagsleben entfernt werden, wo people of color, Nachkommen von Sklaven mit dieser Ideologie konfrontiert werden. Diese Statuen haben nichts auf einem College-Campus verloren, auf dem sich eigentlich alle Studierenden willkommen fühlen sollen, ebenso wenig wie die Konföderationsflagge an staatlichen Gebäuden. Sie zu lassen heißt, dass die Werte der Stadt die Werte von weißen Rassisten sind. Überlasst diese Zeichen Museen, Schulbüchern oder Gedenkstätten, wo alle verstehen, wofür diese Relikte stehen: Sie sind Geschichte.