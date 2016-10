Hip-Hop-Gruppe A Tribe Called Quest Letzte Reime

Die New Yorker Hip-Hop-Gruppe A Tribe Called Quest veröffentlicht am 11. November ein neues Album. Das gab ihr Rapper Q-Tip am Donnerstag in den Sozialen Medien bekannt. Es ist das erste Album der Gruppe seit "The Love Movement" aus dem Jahr 1998. Nachdem Tribe-MC Malik "Phife Dawg" Taylor im März dieses Jahres verstorben ist, wird es ihr letztes Album sein.

Am 13. November 2015 waren A Tribe Called Quest in der Late-Night-Show "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon zu Gast. Nach 18 Jahren waren sie erstmals wieder im Fernsehen aufgetreten. Es war der Abend, an dem Terroristen des sogenannten "Islamischen Staates" mehrere Anschläge in Paris verübten. Die Ereignisse in der französischen Hauptstadt und die Energie, die A Tribe Called Quest auf der Bühne spürten, hätten sie dazu veranlasst, im Studio an neuen Songs zu arbeiten.

A Tribe Called Quest konnten das Album nicht wie geplant fertigstellen, da Phife Dawg am 22. März seiner Diabeteserkrankung erlegen ist. In den Monaten danach haben die verbliebenen Mitglieder die Aufnahmen mit Busta Rhymes und Consequence als Gast-Rapper abgeschlossen. "Wir haben komplettiert, was selbstverständlich das letzte Album von A Tribe Called Quest sein wird", schreibt die Gruppe. Den Namen des Albums haben sie bislang nicht bekannt gegeben.

A Tribe Called Quest ist eine der stilprägenden Gruppen des Hip-Hop. Sie wurde 1985 von den MCs Q-Tip, Phife Dawg und Jarobi White und dem DJ Ali Shaheed Muhammad gegründet. Einer ihrer bekanntesten Tracks ist "Can I Kick It?", für den sie unter anderem "Walk on the Wild Side" von Lou Reed gesampelt haben.