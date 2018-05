Musiker Abi Ofarim ist tot

In der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre verging kaum eine Woche, ohne dass ein Album von Esther & Abi Ofarim in der Hitparade platziert war. "Songs der Welt", "Neue Songs der Welt" oder "2 in 3" hießen die Werke. Nun ist der Musiker Abi Ofarim gestorben. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur; zuvor hatte das Magazin "Bunte" die Information veröffentlicht.

Der unter dem Namen Abraham Reichstädt 1937 gebürtige Israeli trat in den Sechzigern gemeinsam mit seiner Frau Esther (eigentlich: Ester Zaled) auf, sie sang, er spielte Gitarre und gab die Hintergrundstimme, auf der Bühne inszenierten sich die beiden dabei meist als trautes Paar. Zu ihren größten Hits zählten "Noch einen Tanz", "Morning of my Life" und vor allem "Cinderella Rockefella", das sogar in Großbritannien ein Charterfolg war.

Das Paar trennte sich 1969, 1970 kam die Scheidung. Der Boulevard schrieb seinerzeit viel über eine Affäre Ofarims mit Iris Berben. Als Manager betreute er zeitweise die Band Can, die den Vertrag aber "wegen Nichterfüllung seitens des Managers" kündigte. Es folgten schwierige Jahre für Ofarim; Drogensucht und Gefängnisaufenthalte.

Bereits Anfang 2017 war der Musiker ins Krankenhaus eingeliefert worden, hatte sich aber wieder erholt. Zuletzt hatte er sich in seinem Wohnort München zivilgesellschaftlich für Rentner engagiert. Seine Söhne Gil und Tal Ofarim traten ebenfalls musikalische Karrieren an.