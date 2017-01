Opern-Doku zu "Lulu" Höllenfahrt als großes Kino

Überlebensgroß, so ist diese "Lulu". Ob sie nun im Atelier gemalt wird oder sich mit einschüchternden Gesten artikuliert, in der Inszenierung von William Kentridge an der der New Yorker Metropolitan Opera beherrscht die männermordende fatale Frau problemlos die Szene. Mit ganz breitem und großen Pinsel malt der Regisseur die Geschichte vom rasanten Abstieg der klassisch-fatalen Überfrau; zum Teil buchstäblich, mit Zeichen und Grafiken, die wie ein Film ablaufen und zu einem bewegten Monumentalbild des Innenleben der Titelheldin und ihrer Epochen werden. Angst vor grellen Effekten ist überflüssig, denn schließlich singt und spielt die Lulu Marlis Petersen, neben Barbara Hannigan die derzeit wohl kraftvollste und beste Interpretin der Berg-Partie.

Nun erscheint diese "Lulu"-Version von 2015 auf Blu-ray: Petersen, 1968 in Sindelfingen geboren, hat die Rolle der Lulu inzwischen so geprägt, dass sie jede Inszenierung allein durch ihre Persönlichkeit zuverlässig in bestes Fahrwasser bringt. Wie sie mit vokal expressiver und mit perfekter physischer Gestaltung das tödliche Verführungspotenzial der Protagonistin zelebriert, macht ihr so schnell keine Kollegin nach.

Kühl-ironische Kampf-Erotik

2002 debütierte sie als Lulu an der Wiener Staatsoper. Hochgradig direkt waren dann bereits ihre akrobatischen Darbietungen (Radschlagen und Spagat!) in der wagemutigen Version von Peter Konwitschny und Dirigent Ingo Metzmacher aus dem Jahre 2003 an der Hamburgischen Staatsoper. Die Jazztanz-Ausbildung Petersens in Stuttgart wirkte nach, sie selbst erschien musikalisch beinahe unterfordert in der durchwachsenen Regie Konwitschnys und konnte sich umso mehr der suggestiven Präsenz ihrer Bühnenfigur widmen. Immerhin wurde Marlis Petersen für ihre hanseatische "Lulu" zur Sängerin des Jahres im Fachmagazin "Opernwelt" gewählt.

Die New Yorker Version sieht natürlich ganz anders aus. Kaum überdrehte Komik, eher kühl-ironische Kampf-Erotik. Das bewegte und wechselnde Bühnenbild aus Grafik, Treppen und Menschengruppen (Sabine Theunissen ließ keine Sekunde Langeweile zu) bedient sowohl den Expressionismus-Background der "Lulu", als auch die comichafte Bittersatire, die man in der literarischen Vorlage von Frank Wedekind ("Erdgeist"/"Büchse der Pandora") finden kann.

Diese vielen Schichten bringt Alban Bergs revolutionäre und sinnliche Musik zum Sprechen, die orchestralen Eruptionen dringen tief in die Psyche der Figuren, um sie gnadenlos zu entblößen. Bausteine des Musiktheaters, mit dem in den Zwanzigerjahren die Avantgarde begann.

Markante Rollenportraits, effiziente Regie

Gespielt wurde die vom Komponisten Friedrich Cerha in den Siebzigern komplettierte lange Version, und natürlich bekommt man die "Lulu" auf dieser DVD mit perfekter Bildregie und markanten Rollenportraits von durchweg kompetenten Sängern und Sängerinnen serviert. Neben Marlis Petersen agiert der inzwischen fast achtzigjährige Hamburger Kammersänger Franz Grundheber als Schigolch noch so sicher, dass es eine pure Freude ist. Der dänische Bass-Bariton Johan Reuter gibt der Partie des Dr. Schön Würde und Abgrund zugleich, Susan Grahams Gräfin Geschmitz gelingt anrührend und menschlich. Das gesamte Ensemble wird von Regisseur Kentridge effizent und logisch geführt, so dass auch die Bildregie keine Mühe hat, sinnvolle Akzente in dieser Videoproduktion zu setzten. Interview-Extras ergänzen das Ganze sehr sinnvoll.

Alban Berg - Lulu Marlis Petersen, Susan Graham, Johan Reuter u.a. Warner Music; 182 Minuten; Blu-ray

Energisches Dirigat, komplexe Produktion Der in Aachen geborene Dirigent Lothar Koenigs scheut keine grellen Klangeffekte, er steigert die Intensität von Alban Bergs Partitur immer konsequent entlang des wabernd pulsierenden Bühnenbildes, das streng mit der kargen Halabwelt Lulus und ihrer wechselnder Lover kontrastiert.

Mit der moderaten Avantgarde kennt er sich aus, er leitete 2015 in Zürich die Strauss-"Elektra". Die plakativen Gegensätzen und ein energisches Dirigat prägen seine "Lulu" klanglich wie optisch, und man kann die Produktion auch als Nicht-Aficionado von Alban Bergs komplexer Musik durchaus goutieren, wenn man sich denn ein wenig mit der literarischen Grundlage beschäftig. "Ich weiß, dass der bloße Begriff 'Zwöftonmusik' manche Musikliebhaber zurückschrecken lässt. Ich wünschte, sie könnten dieses kongenial strukturierte, grimmig schöne Werk so hören, vor allem in einer so verblüffenden und schneidenden Produktion", schrieb der Rezensent der New York Times, Anthony Tommasini nach der Premiere im November 2015. Das kann man nun daheim, zumindest auf dem Bildschirm, nachholen.