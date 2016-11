Abgehört - neue Musik What's Going On... again

Alicia Keys - "Here"

(RCA, seit 4. November)

New York City ist in vielerlei Hinsicht ein amerikanischer Brennpunkt dieser Tage. Hillary Clinton war lange Senatorin für den Ostküstenstaat, Donald Trump baute hier seine Wolkenkratzer, beide werden in der kommenden Nacht ihre Wahlpartys hier abhalten: Polit-Establishment und großspurige Wirtschaftsmacht - und dazwischen achteinhalb Millionen Menschen, die in den Straßen, den Büros, den überteuerten Wohnungen, die in der feuchten Sommerhitze und der bis ins Mark stechenden Winterkälte ihr Glück versuchen. "He tried to vote/ But to him there's no solution/ Living's just enough, just enough for the city", sang Stevie Wonder einst über die Unbarmherzigkeit New Yorks.

Damit kennt sich Alicia Keys gut aus. "The Gospel" heißt der trotzig aufstampfende Rap-Track, mit dem nach vier Jahren Absenz ihr neues, sechstes Album beginnt. Eine Erzählung, die nicht von dem verträumten Südstaatler aus Wonders "Living For The City" handelt, der in die Stadt zieht und an ihr scheitert, aber ähnlich panoramisch die Härten rekapituliert, die Keys zu Beginn der Achtzigerjahre als Kind interkultureller Eltern in Hell's Kitchen erleben musste. Damals, als der Times Square noch nicht Disneyland war, sondern "real", ein schmieriger, dreckiger Umschlagplatz für Pusher und Junkies, die Kloake im Schatten der Glitzertürme.

"See I learned the hard way, now I'm doing it my way", singt Keys im nächsten Song, dem ähnlich auf Gospelrhythmus und Piano reduzierten "Pawn It All". Danach erzählt die Black-Panther-Ikone Elaine Brown in einem Interludium über schwarze Mütter, die stark genug sein müssen, um die Radikalismen ihrer Söhne zu ertragen - egal, ob sie politisch, kriminell, musikalisch oder alles gleichzeitig sind. Es ist ein furioser Albumauftakt, der mit einer kurzen Einleitung beginnt, in der Alicia Keys ihr aktuelles Projekt anreißt: "I'm like history on the turntables/ Old school to new school ( ...) I'm the mystery of what's inside the speaker cables/ I'm Nina Simone in the park and Harlem in the dark".

Kein Zweifel, nach ihrem eher orientierungslosen, viel zu zaghaften Album "Girl On Fire" (2012), auf dem sich Keys mit einem "Brand New Me" als R&B-Clubbingqueen inszenieren wollte, steht die 35-jährige Sängerin und Pianistin erst jetzt wieder richtig in Flammen. In den vergangenen Monaten sang sie auf dem Parteitag der Demokraten, setzte sich neben Miley Cyrus auf einen Jury-Sessel bei der US-Castingshow "The Voice" - und startete eine No-Make-up-Kampagne pro natürliche Schönheit.

Entsprechend "raw" gibt sie sich jetzt auch bei ihrem Comeback, das sie vor Kurzem mit einem Überraschungskonzert mitten auf dem Times Square einleitete. Auf dem Cover trägt sie nichts außer dem lässig-herausfordernden Blick der typischen New Yorkerin und einer naturbelassenen Afro-Lockenmähne.

Um jedoch im "Here" und Jetzt anzukommen, muss Keys erst einmal Credibility gutmachen. Die Sängerin, die mehr als 35 Millionen Platten verkauft hat und Grammys meistens mit der Schubkarre abholt, gehört schon lange zur Pop-Royalty der City. Mit Beyoncé ist sie seit Teenagertagen befreundet, Jay-Z trat gerade erst mit ihr auf dem Times Square auf. Verheiratet ist sie mit Kasseem Dean alias Swizz Beatz, den Kanye West einmal einen der besten Hip-Hop-Produzenten nannte. Dean ist auch die musikalische Instanz hinter "Here". In Alicia Keys fließen Pop-Establishment und Wirtschaftsmacht zusammen, deshalb ist es so entscheidend, wie "street" sie sich noch geben kann.

Deshalb etablieren die Songs auf der ersten Albumhälfte zunächst ihren "Empire State of Mind", ihr von der Kindheit ins Erwachsenenalter transzendierendes New-York-Gefühl. Die Musik besteht aus Basiselementen schwarzer Musik: Gospel und Blues, Motown-Soul und Old-School-Hip-Hop, bis in "Kill Your Mama" eine sanfte Country-Gitarre in die Heritage der Baumwollplantagen verweist - ein Gegenstück oder eine Analogie zu Beyoncés "Daddy Lessons" auf "Lemonade".

So wird "Here" zu einem weiteren Konversationsstück schwarzer Künstlerinnen und Künstler - Beyoncé und Solange allen voran, aber auch Jamila Woods, Blood Orange und Frank Ocean - die in diesem aufrüttelnden Jahr das Private politisch machen, die in den Wirren ihrer alltäglichen Gefühlswelt nach ihrer gesellschaftlichen Identität forschen. Der an ihre Ur-Single "Falling" erinnernde Wurlitzer-Blues "Illusion Of Bliss" über die Leiden einer Drogenabhängigen und das gefällige "Blended Family (What You Do For Love") über ihre schwierige Patchwork-Familie mit Dean gehören zu den stärksten und suggestivsten Keys-Songs seit Jahren.

In der zweiten Hälfte, nach der musikalischen Selbstvergewisserung, geht es dann um Issues: "Girl Can't Be Yourself", wieder auf leichter Akustikgitarre aufsattelnd, malt die Anti-Kosmetik-Agenda fröhlich weiter aus, das Intermezzo "You Glow" handelt von Rassismus, "Holy War" enthält die schöne Zeile: "What if sex was holy and war was obscene/ And it wasn't twisted, what a wonderful dream". Mit dem plötzlich doch noch sehr modern und im zeitgemäßen R&B-Stil produzierten "In Common" endet "Here" auf einer versöhnlichen, an Gemeinschaft appellierenden Note: Wir haben doch alle einen Knall und jede Menge Schäden, lasst uns zusammenhalten.

"Here" ist ein grandioses, mit Kraft und Stil blendendes Album, das allerdings, wie immer bei Keys, an seiner kühlen Perfektion leidet. Anders als bei den thematisch ähnlichen, aber viel wärmeren Alben von Solange und Woods, nimmt man der nicht nur stimmlich autoritären und selbstbewussten Keys nicht so recht ab, dass auch sie Macken und Schwächen haben könnte. Oder, wie ihr Stylist unlängst verriet: Selbst ihr ungeschminktes Gesicht auf dem Cover verlange noch eine ganze Menge Make-up, um es so hinzukriegen. Das ist vielleicht ein Effekt davon, dich als Frau in New York City, dem schnellen, fiesen Brüter der US-Gesellschaft, zu behaupten. Es macht dich so hart, dass kein Schweißtropfen deine Coolness trüben kann. "Here" ist ein Album, dem man Respekt zollt, aber keine Liebe. Davon könnte auch Hillary Clinton ein paar Lieder singen. (8.0) Andreas Borcholte

Common - "Black America Again"

(Def Jam/Universal, seit 4. November)

Nicht aus New York, sondern aus Chicago, einem anderen sozialen und gesellschaftlichen Brennpunkt der USA, stammt die andere Autorität der Black Music, die noch kurz vor der Wahl ein Statement-Album veröffentlicht hat. Common, bürgerlich Lonnie Rashid Lynn, Jr., ist mit 44 Jahren ein Veteran des Consciousness-Rap, seine größten Erfolge hatte die Schlüsselfigur des Neunzigerjahre-Underground-Hip-Hops zur Jahrtausendwende mit seinen Soulquarians-Projekten. Der Mainstreamappeal des Gelegenheitsschauspielers ist nicht zu unterschätzen. 2015 erhielt er gemeinsam mit John Legend den Oscar für "Glory", einen Song aus dem Bürgerrechtsdrama "Selma". In seiner Dankesrede mahnte er den desolaten Zustand der schwarzen Bürgerrechte an: "There are more black men under correctional control today than there were in slavery in 1850", sagte er damals.

Das mit einem resignativen Seufzer betitelte "Black America Again" knüpft thematisch dort an. Im großartigen Battle-Track "Home" ermächtigt sich Common auf einem Sample des Gospel-Klassikers "Im Going Home (To Live With God)" von O. V. Wright dazu, die Geschichte des schwarzen Amerikas umzuschreiben: "I'ma put a hyphen on your name: rapper/actor/activist - You the one that can reach into the black abyss ( ...)Take house niggas outta darkness 'til they lights is on". Das Intro des Tracks sampelt eine Rede von Black-Panther-Impresario Louis Farrakhan.

Im folgenden Titeltrack zählt Common über dramatischen Klavierklängen, Streichern und einem unablässig treibenden, aber flirrend-leichten Beat von Co-Produzent und Drummer Karriem Riggins von den aktuellen Sorgen und Nöten der Black Community: Polizeigewalt, die Tode von Trayvon Martin, Sandra Bland, die zahllosen Demütigungen im Alltag und die Heerschar prekarisierter und kriminalisierter junger schwarzer Männer, die ihre Zeit im Justizsystem oder Gefängnis verbringen. Soul-Ikone Stevie Wonder singt mit in diesem wütend gerappten Track, doch seine Stimme ist so distorted, dass man sie kaum wahrnimmt.

Ähnlich kämpferisch - und noch viel deutlicher - wird es am Ende noch einmal mit "Letter To The Free", einem mit Jazz fusionierten Chaingang-Gospel, den Common als Soundtrack für die Bügerrechts-Doku "13th" von "Selma"-Regisseurin Ava DuVernay schrieb. Dazwischen öffnet der Rapper einen seelenvollen, spirituellen Diskurs über schwarze Lebenswirklichkeiten, in dem sich Privates immer wieder mit Politischem mischt. Hoffnung schöpft der vehemente Obama-Fan und Clinton-Befürworter aus der reichhaltigen Konversation, die schwarze Künstler in den vergangenen Monaten kulturell auch in einer breiteren Öffentlichkeit führen - von Spike Lees "Chi-raq" über Ta-Nehisi Coates, Colin Kaepernick, Beyoncé, Solange, D'Angelos "Black Messiah", Kendrick Lamar und Chance The Rapper bis hin zu TV-Serien wie "Queen Sugar", "Empire" oder "Atlanta".

Die musikalische Stimmung dazu ist in seinem samtenen R&B-Ansatz, der immer wieder Funk, Soul und Jazz (Keyboards: Robert Glasper) einblendet, ein wenig Neunzigerjahre-nostalgisch. "Rain" (mit John Legend) und "Little Chicago Boy" tragen das Martin-Luther-King-Pathos zum Schluss zudem etwas arg dick auf. Aber das mindert nicht die Wucht von druckvoll-pointierten Raps wie "Pyramids", smoothen Popnummern wie "Unfamiliar" (mit Sängerin PJ) oder Marvin-Gaye-Echos wie "The Day The Women Took Over", einer Hommage an die neue Frauenpower des Genres.

Das Anliegen, das Common mit dieser Quersumme aus den Genreklassikern "What's Going On" (Gaye) und "The Tipping Point" (The Roots) formuliert, ist, dass sich Afroamerika seines gesellschaftlichen Narrativs ermächtigt. So wirkt "Black America Again" fast wie eine reichlich Namen droppende Zusammenfassung des vergangenen Jahres schwarzer Pop-Kultur. Es ist die intellektuelle, aber mitreißend swingende Umsetzung dessen, was Common-Kumpel Questlove schon 2014 in einer Essay-Reihe forderte: die Rückkehr von Awareness und Politik in Hip-Hop und Soul. (8.0) Andreas Borcholte

Karies - "Es geht sich aus"

(This Charming Man Records, seit 4. November)

In der deutschsprachigen Popmusik dominiert zurzeit ein alles zukleisterndes Einverstandensein. Songs über Probleme, die andere gerne hätten, Liebeserklärungen an die Scholle, die Kumpels oder auch, in einem ganz eklatanten Fall, an Mutti.

Es ist, im Großen und Ganzen, schlimmer denn je: Was früher dem Schlager vorbehalten war, ist in den letzten Jahren unaufhaltsam ins Segment Indierock gerutscht. Manchmal erstrahlt die Schönheit einer Musik erst im Angesicht des Schlechten, das sie umgibt. Karies wirken wie ein Antidot gegen den jeden Gedanken mit Harmoniesucht niedermähenden zeitgenössischen Deutschpop. Ihr zweites Album "Es geht sich aus" eröffnet die Stuttgarter Band mit einer Ode an die Trennung: "In deiner Umarmung will ich heut Nacht nicht schlafen/ In deinem Griff/ will ich nicht länger sein". Dieser Umstand aber ist kein Anlass zu Weltschmerz. "Wir werden glücklich getrennt sein/ Und frei für immer/ Glücklich, getrennt und frei".

Eine programmatische Ansage, auch wenn man auf die anderen dann doch nicht ganz verzichten will ("Alleine kann man schlecht pervers sein/ ich musste wieder unter Leute gehen"): Karies nehmen auseinander, was nach trauter Einheit strebt, und erzeugen auf diesem Wege immer wieder bezaubernde Dissonanzen.

Die Band Die Nerven, mit der es personelle Überschneidungen gibt (Die-Nerven-Sänger Max Rieger hat das Karies-Debüt "Seid umschlungen, Millionen" produziert, Schlagzeuger Philipp Knoth spielt in beiden Bands), drängt sich als Referenz natürlich auf: hier wie dort zackige Gitarren, laute Bässe, noiselastiger Postpunk. Karies gebärden sich allerdings noch einmal eine Idee abstrakter, musikalisch wie textlich.

Refrainartiges findet sich auf "Es geht sich aus" kaum. Die beiden Sänger Benjamin Schröter und Max Nosek entlassen im unterkühlten Duktus ein paar kryptische Textzeilen in die Welt, dann ist Schweigen, der Rest des jeweiligen Songs bleibt instrumental. Die zwei Gitarren schachteln sich ineinander, die eine streng, die andere verhallt und ausfransend, hin und wieder lärmen alle gemeinsam los, und wenn es dann genügt, ist das Stück halt vorbei. Für einen derart ungebührlichen Umgang mit tradierten Songstrukturen würde man in jeder deutschen Popakademie nach spätestens zwei Tagen vor die Tür gesetzt.

Noch ein Exmatrikulationsgrund: uneigentliches Sprechen. Wenn Karies singen "Alles ist wahr/ Und der Tag ist heiter/ Alles ist wahr/ Alles ist vernünftig/ Wie es ist", dann hört und ahnt man, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und wenn Schröter im Titelsong aufgebracht "Es geht sich aus" schreit, weiß man: Es geht sich gerade nicht mehr aus. Karies finden Schönheit und Wahrheit nicht in melancholischer Heimeligkeit, sondern in der Kraft der Negation. (7.0) Benjamin Moldenhauer