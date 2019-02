Amadeus Soap & Skin sagt Musikpreis ab - wegen Gabalier

Soap & Skin ist in diesem Jahr in den Kategorien "Album des Jahres" und "Alternative" für den österreichischen Musikpreis Amadeus nominiert; in der ersten Kategorie gemeinsam mit dem selbst ernannten "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier. Die Künstlerin zieht ihre Teilnahme deshalb zurück.

Anja Plaschg, so ihr bürgerlicher Name, begründete ihre Entscheidung in einem Instagram-Eintrag. Darin schreibt sie: "Mich in derselben Kategorie sowie in derselben Veranstaltung mit einem Möchtegern-Magnat zu wissen, der sein reaktionäres, nationalistisches, chauvinistisches und sexistisches Lebenskonzept zu kommerzialisieren weiß und hier Anklang findet, entsetzt mich derart, dass ich an der Veranstaltung nicht teilnehmen werde."

Damit hat sich nun auch der "Amadeus" Gabalier-Ärger eingehandelt. Zuletzt wurde die Münchner Faschingsgesellschaft Narhalla scharf dafür kritisiert, dass sie den Musiker mit dem Karl-Valentin-Orden auszeichnen will.

DPA Andreas Gabalier 2018 bei einem Auftritt in der Olympiahalle in München

Andreas Gabalier wird vorgeworfen, veraltete Frauenbilder, Heimatklischees und rechtspopulistisches Gedankengut zu verbreiten. Der Sänger wiederum teilt gegen Medien aus: Bei einem Konzert im Dezember 2018 äußerte er, Redakteure des österreichischen "Standard" seien in der Halle, um "verheerende Geschichten" zu verbreiten.