Andy Anderson Ex-Drummer von The Cure ist tot

Erst vor wenigen Tagen hatte Andy Anderson seine schwere Krebserkrankung auf Facebook bekannt gegeben und noch Hoffnung signalisiert: Gerade werde über eine möglichen Behandlung entschieden. "Hoffentlich kann ich euch in den kommenden Tagen etwas über die Ergebnisse mitteilen." Dazu kam es nicht mehr: Am Dienstag ist der britische Musiker im Alter von 68 Jahren gestorben.

Laurence "Lol" Tolhurst, Gründungsmitglied von The Cure, der Band, bei der Anderson seit 1983 für gut ein Jahr am Schlagzeug saß, bestätigte den Tod seines einstigen Bandmitglieds: "Mit schwerem Herzen muss ich das Ableben eines Cure-Bruders melden. Andy Anderson war ein wahrer Gentleman und ein großartiger Musiker mit Sinn für schwarzen Humor. Wir sind dankbar, dass wir ihn gekannt haben."

Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him. — Lol Tolhurst (@LolTolhurst) 26. Februar 2019

Anderson war 1983 bei The Cure eingestiegen, nachdem Tolhurst an die Keyboards gewechselt war. Mit ihm wurden die Singles "Speak My Language" und "The Love Cats" zu The Cures ersten Top-Ten-Hits in Großbritannien. Anderson war außerdem auf den beiden 1984 erschienen Alben "The Top" und "Concert: The Cure live" zu hören.

An seine Arbeit mit The Cure knüpfte Anderson eine lange und erfolgreiche Karriere als Session-Musiker an. Er arbeitete unter anderem mit Iggy Pop, Jeffrey Lee Pierce, den Sex Pistols und Peter Gabriel zusammen. Zuletzt trat er vor allem als Solomusiker in Erscheinung. Nennenswerte Alben erschienen zwar nicht, doch er veröffentlichte einige Songs unter dem Namen AAMuzik.