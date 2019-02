ESC-Duo S!sters Ein bisschen mehr Story wäre auch ganz schön

Selten trafen schon die ersten Zeilen eines ESC-Beitrags so Zahnarztbohrer-treffsicher den Nerv der chronisch gebeutelten Songcontest-Fanschaft. "I'm tired / Tired of always losing", beginnt "Sister", der frisch ermittelte deutsche Beitrag für den diesjährigen Gesangswettbewerb in Tel Aviv.

Allerdings geht es im weiteren Verlauf des Liedes dann nicht um die tiefen, ausgelatschten Tränentäler, in denen die ja gern mal im Bückwarenbereich platzierten deutschen Beiträge seit einigen Jahren - bis auf wenige erfolgreichere Ausreißer - regelmäßig wandeln. Das wäre aber eigentlich auch mal eine ulkige, nur minimal selbstreferenzielle Idee.

Nein, "Sister", gesungen von einem Frauenduo namens S!sters, prangert vielmehr den Umstand an, dass Frauen sich gegenseitig oft anzicken und runtermachen.

"Sorry for the drama / I tried to steal your thunder", singen Carlotta Truman und Laurita Spinelli also, während sie sich auf einer Drehbühne umkreisen, und freilich hätte man sich auch eine etwas feministischere Botschaft wünschen können als die Anklage, dass Frauen sich das Leben eben gegenseitig schwermachen. Aber eigentlich ist das auch egal, da sich der Beitrag ohnehin so konstruiert anfühlt, wie er auch tatsächlich ist.

S!sters ist echte Reißbrett-Anlassarbeit. Die beiden performenden "Schwestern" kennen sich erst seit ein paar Monaten, sie wurden einzeln gecasted, da war ihr Lied schon von einem internationalen Schreibteam zusammengezimmert worden.

Ein modern gemeintes Ausrufezeichen

Das erinnert einerseits daran, dass der ESC, streng formal gesehen, ja ein Texter- und Komponistenwettbewerb sein soll, aber ein bisschen mehr echte Story wäre andererseits doch auch ganz schön - wie bei Michael Schulte, der im vergangenen Jahr in Lissabon mit "You Let Me Walk Alone" einen umjubelten vierten Platz holte und von der erlebten Kindheit, dem eigenen Vater sang. "Sister" und S!sters wirken im Vergleich so aseptisch agenturgeboren wie das modern gemeinte Ausrufezeichen in ihrem Namen.

Die anderen sechs Beiträge waren indes nicht wesentlich aufregender, meist sangen Balladeure und Balladeusen allzu generische, hundertfach gehörte Nummern. Gregor Hägele (dessen Einspielfilm ihn zwar bei der Zubereitung eines zusammengebrampften Nudelgerichts zeigte, aber seine Halbfinal-Teilnahme an "The Voice of Germany" dezent verschwieg), tat sich keinen Gefallen mit den Kopfstimmparts seines Liedes.

Aly Ryan erinnerte mit Trickkleid, Glitzerturnanzug und Darbietung auf einem Laufband an alte ESC-Tugenden, Makeda wurde für ihre Soulballade statisch in ein Goldkleid gezimmert, obwohl sie zuvor in ihrem Einspielfilm vor allem mit deutlich dynamischerer Bühnenpräsenz überzeugt hatte. BB Thomaz, eine weitere "Voice"-Veteranin, sang mit zentral-frontalem Haarknödel und Schlitzkleid über innere Dämonen, die doch bitte zur Hölle fahren sollen, und klang dabei eher wie eine dann doch noch rausgeschnittene Nummer aus der "Buffy, the Vampire Slayer"-Musicalfolge.

Linus Bruhn, ebenfalls von "The Voice" abgestaubt, sang einen agitatorisch gemeinten Aufruf, mal das Handy wegzulegen und eine neue Gesellschaft aufzubauen. Im Refrain miauten dazu Quietschtiere aus vergangenen Jamba-Sparabo-Klingeltönen, auf der LED-Wand im Hintergrund leuchteten Worte wie frisch aus einer Miracle-Morning-Zeremonie: together, strong, liberty - und "confindent".

Lilly among clouds stach mit ihrem björkigen Song "Surprise" und leicht schrulliger Fuchtel-Perfomance vielleicht als einzige wirklich interessante, weil so tatsächlich noch nicht gehörte Kandidatin heraus.

Ackern gegen die Ödnis

Insgesamt fehlte den Beiträgen der Schmackes, mit dem die Moderatorinnen Barbara Schöneberger und Linda Zervakis als routinierte Show-Loks die Sendung aufgleisten. Irritierend allerdings Schönebergers Oberarmschmuck, eine polygone Faltarbeit, die wirkte, als sei Schöneberger eine Computeranimaton mit kleinem Renderfehler.

Beide Moderatorinnen ackerten munter gegen die Ödnis an, die auch die extrem langweiligen Vorstellungsfilmchen der Kandidatinnen und Kandidatinnen verbreiteten - mit Castingshow-Plattitüden aus der Hölle. "Man kann den richtigen Song nicht erzwingen." "Musik bedeutet für mich alles." "Ein guter ESC-Song muss die Herzen der Menschen treffen."

So viele Allgemeinplätze wurden da betoniert, dass man sich dringend einen Kandidaten wünschte, der zu Protokoll geben würde, och na ja, Musik sei ihm eigentlich wurscht, er sei hier eben irgendwie so reingeraten. Aber nein, alle leben allein für die Musik, alle singen sie schon, seit sie Kinder sind - gibt es eigentlich auch Kinder, die keine Lieder singen?

Abgestimmt wurde dann nach dem dreiteiligen System aus dem Vorjahr: In gleichen Teilen wurden die Stimmen der anrufenden Fernsehzuschauer, einer Jury aus 100 ESC-Fans und einer internationalen Expertenjury gewertet, letztere zusammengesetzt aus irgendwie ESC-verbandelten Menschen aus diversen Teilnehmerländern. Zumindest diese Experten-Komponente wirkt immer noch leicht erratisch, weil - wenigstens einem durchschnittlich missgünstigen Menschen - unklar bleibt, warum das ESC-Personal aus anderen Ländern so abstimmen sollte, dass Konkurrent Deutschland tatsächlich mit dem besten Titel zum Wettbewerb fährt.

Nach länglichem Auszählpausenprogramm, bestehend aus der mit Sprechchören bejubelten Lena Meyer-Landrut, Revolverheld Udo Lindenberg, der mit seinem Lied "König von Scheißegalien" subtil auf die Voting-Ergebnisse einstimmte, entschied sich die internationale Jury für S!sters.

Die Fans hätten lieber Aly Ryan nach Israel geschickt, doch auch die abstimmenden Zuschauer wählten schließlich den Beitrag über mangelnde Frauensolidarität. Am 18. Mai kann man sich anschauen, wie der deutsche Beitrag in Tel Aviv abschneidet - tired of always losing, wie immer.