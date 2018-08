Aufgebahrt im Museum Fans können sich zwei Tage lang von Aretha Franklin verabschieden

Die Welt trauert um Aretha Franklin. Die Soul-Legende war am Donnerstag im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Jetzt gab ihre Managerin den Termin für die Beisetzung bekannt: Franklin wird am 31. August im Greater Grace Temple in Detroit beerdigt.

Zur Zeremonie sind nur Familie und engste Freunde zugelassen. Vorher bekommen Fans die Gelegenheit, sich persönlich von dem Superstar verabschieden. Franklins Leichnam wird am 28. und 29. August jeweils von 9 bis 21 Uhr im Charles H. Wright Museum für afro-amerikanische Geschichte aufgebahrt und öffentlich zugänglich sein.