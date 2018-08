Trauerfeier für Aretha Franklin Abschied am goldenen Sarg

Ein Abschied, wie er einer Königin gebührt, der Queen of Soul: Über eine Stunde lang defilierten die Trauergäste am geöffneten goldenen Sarg vorbei, in dem der Leichnam von Aretha Franklin aufgebahrt war - ebenfalls in einem glitzernden, goldenen Kleid gekleidet. Die Trauerfeier in der Baptistenkirche Greater Grace Temple ist der Höhepunkt einer mehrere Tage langen Abschiedszeremonie in Detroit. Aretha Franklin starb am 16. August im Alter von 76 Jahren.

Der Leichnam der Sängerin wurde in einem weißen LaSalle-Leichenwagen von der Aufbahrung des Museums für Afroamerikanische Geschichte zur Kirche gefahren - dem selben Wagen, Baujahr 1940, mit dem auch die sterblichen Überreste ihres Vaters C.L. Franklin, des Temptations-Sängers David Ruffin und der Bürgerrechts-Pionierin Rosa Parks gefahren wurden.

AFP Ankunft des Leichenwagens vor der Kirche

In einer anderen automobilistischen Ehrung der Verstorben fuhren über hundert rosa Cadillac-Fahrzeuge vor der Kirche vor - eine Hommage auf Franklins Song "Freeway of Love", in dem es heißt: "We're going riding on the freeway of love in a pink Cadillac".

Here are Aretha Franklin's 130 Pink Cadillacs lined up across 5 lanes of traffic in Detroit. pic.twitter.com/mCa6p6vm3f — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 31. August 2018

In der Kirche selbst waren neben Familie und Gemeinde zahlreiche Prominente versammelt, darunter aus der Politik der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, die einstigen Präsidentschaftsbewerber Jesse Jackson und Al Sharpton.

Stark vertreten war selbstverständlich auch die Welt des Showgeschäfts. Gesehen wurde unter anderem die Schauspielerin Whoopi Goldberg. Soul-Veteranen wie Smokey Robinson oder Stevie Wonder waren ebenso vertreten wie auch jüngere Sängerinnen wie Ariana Grande, Faith Hill oder Jennifer Hudson.

AFP Ansicht des Trauergottesdienstes im Greater Grace Temple

Zusammengehalten wurde der Gottesdienst von einem eindrucksvollen Chor, der während des Defilees der Trauergäste auch Franklins Hit "I Say A Little Prayer" anstimmte, aber auch Gospel-Klassiker wie "You Are The Source of My Strength".

Sehen Sie die Trauerfeier im Video: