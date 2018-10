Anti-Trump-Video von Barbra Streisand Überwältigungs-Pop gegen Präsidenten-Pomp

Schmelzende Eisberge und verdorrte Landschaften. Kinderhände, die sich an Gitter krallen, und Demonstrantinnen, die aufgewühlt den Blick gen Himmel richten. Dazu ein Barack Obama, dem die Tränen kommen, und ein Abraham Lincoln, der auf den Kopf gestellt wird. Schmerz, Wut, Demokratiedämmerung: Das Video, das Barbra Streisand am Mittwoch auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht hat, ist politischer Aktionismus mit den Mitteln des Überwältigungs-Pop.

Schon im September veröffentlichte die 76-jährige Diva, die stets als eine der voluminösesten und liberalsten Stimmen der US-Unterhaltungsindustrie galt, ihre Power-Ballade "Don't Lie To Me" als Vorabsingle für ein später im Jahr erscheinendes neues Album. Losgelöst von den Bildern konnte man den Song bislang gut als erzürnte Ansprache an einen ruchlosen, gefühlskalten Geliebten halten. Streisand singt: "Why can't you feel the tears I cry".

In dem Video aber werden die unterschwelligen Anspielungen an den verachteten Präsidenten Donald Trump - "towers of bronze and gold" heißt es im Song in Bezug auf seinen ausgestellten Reichtum - plakativ ausgespielt. Wir sehen ihn zum Beispiel zwischen all den Elendsimpressionen selbstgefällig auf dem Golfplatz stehen, immer wieder taucht sein Konterfei in dem rhythmisch montierten Apokalypsen-Clip auf.

Scherenschnittbastelei und Breitwandepos

In der Machart erinnert das Video - "written and directed by Barbara Streisand" - an eine Mischung aus Scherenschnittbastelei und Breitwandepos. Historische Illustrationen aus Schulbüchern und aktuelle Horrormeldungen aus Zeitungen wechseln mit hochauflösenden Aufnahmen von eingesperrten Kindern und Umweltkatastrophen. Alleine auf YouTube wurde es seit Veröffentlichung bis Freitagmittag gut 300.000-mal geklickt.

Für Streisand bietet der audiovisuelle Emotionalisierungsakt eine Art Rückkehr zu ihrer Kernkompetenz. In Fernsehshows ergriff die Sängerin, die vor der letzten Wahl die Kampagne von Hillary Clinton unterstützte, immer wieder das Wort gegen Trump, in der "Huffington Post" veröffentlichte sie mehr als ein Dutzend kämpferischer Texte gegen ihn. Nun fällt das Video in eine Zeit, da der US-Präsident mit der Durchsetzung von Brett Kavanaugh am Supreme-Court seinen Einfluss nachhaltig festigen konnte, während ihm der Popstar Kanye West bei einem selbstverloren ehrerbietigem Auftritt um den Hals fiel.

Man könnte meinen, der Moment schreie nach einem Pop-Aufschrei gegen Trump. Doch obwohl Streisand für "Don't Lie To Me" die ganze Palette an universal wirksamen Aktivierungstechniken aufzufahren scheint, offenbart sich das Dilemma des politischen Aktionismus in Zeiten von Trump: Teile der Motive, die von der Künstlerin aufgerufen werden, um sie gegen den US-Präsidenten wirken zu lassen, könnten möglicherweise genau den gegensätzlichen Effekt haben.

So werden die rauchenden Schornsteine, die Streisand als Symbol für die verheerende Umweltpolitik Trumps zum Einsatz bringt, von einem von der Arbeitslosigkeit bedrohten Stahlarbeiter im Rust Belt eher als Argument für Trump gelesen.

Auf diese Weise offenbart das Video der Sängerin, Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Streisand ("Yentl"!) ein weiteres Mal das Dilemma der liberalen Künstler des US-Unterhaltungsbetriebs: Im Kampf gegen Donald Trump nützt ihnen nicht mal mehr die Hoheit über die von ihnen geschaffenen mächtigen Bilderwelten.