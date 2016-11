Terror-Gedenken in Paris Hässlicher Streit überschattet Bataclan-Konzert

Es war ein emotionaler Abend. Mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der Anschläge von Paris feierte die Konzerthalle Bataclan am Samstag ihre Wiedereröffnung. Danach spielte der britische Musiker Sting in dem Saal, in dem Terroristen vor gut einem Jahr 90 Menschen erschossen hatten.

Zu dem ergreifenden Abend gibt es nun eine hässliche Randnotiz. Am Konzertabend wurden der Sänger Jesse Hughes und einer seiner Bandkollegen vor dem Bataclan gesichtet. Hughes ist Frontmann der Eagles of Death Metal, einer Rockband, die am Abend des 13. Novembers 2015 auf der Bühne stand, als Terroristen das Massaker im Bataclan anrichteten.

Es gibt zwei Versionen dazu, warum Hughes das Bataclan aufsuchte. Die erste stammt von Jules Frutos, einem der Chefs der Veranstaltungshalle. Er sagt, er habe Hughes und seinen Bandkollegen an der Tür abgewiesen. "Sie kamen an, ich warf sie raus", sagte Frutos der französischen Presseagentur AFP. Grund seien fragwürdige Äußerungen von Hughes zu dem traumatischen Abend gewesen.

Hughes hatte in einem Interview behauptet, der Angriff auf das Bataclan sei von Sicherheitsleuten im Saal ausgelöst worden. Er will zudem Muslime gesehen haben, die während des Terroranschlags auf den Straßen gefeiert hätten.

Überlebende der Attacke hatten Hughes für seine Äußerungen scharf kritisiert. Die Betreiber zweier französischer Musikfestivals hatten einen Auftritt der Eagles of Death Metal storniert. Hughes entschuldigte sich später für seine Behauptungen und bezeichnete sie selbst als "unbegründet und ohne Basis".

Die zweite Version, was sich Samstagabend im Bataclan zugetragen haben soll, stammt vom Manager der Eagles of Death Metal. Seinen Angaben zufolge wollte Hughes das Bataclan gar nicht betreten. Er habe nur die Atmosphäre vor Ort spüren und sich mit einigen seiner Fans unterhalten wollen.

Hughes ist derzeit auf Einladung des Bürgermeisters in Paris, um an der Gedenkfeier zu den Terroranschlägen teilzunehmen.