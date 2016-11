Bataclan-Wiedereröffnung Sting spielt das erste Konzert

Die von einem Anschlag getroffene Pariser Konzerthalle Bataclan wird nach Angaben der Eigentümer in der kommenden Woche mit einem Konzert des britischen Rockmusikers Sting wieder eröffnet. Das Konzert findet am Samstag, einen Tag vor dem Jahrestag der Anschläge in Paris statt, wie Unlimited Live Entertainment am Freitag mitteilte. Sting selbst gab den Termin über seine Website bekannt.

AFP Sting (im Oktober 2016)

Am 13. November 2015 hatten islamistische Angreifer bei einer Anschlagsserie in der französischen Hauptstadt 130 Menschen getötet, davon 90 im Bataclan. Der bekannte Musikclub war nach dem Anschlag geschlossen und umfassend saniert worden.

Alle Einnahmen des Sting-Auftritts sollen einem Hilfsfonds für die Opfer der Anschläge zugutekommen. Der reguläre Konzertbetrieb soll im November ebenfalls wieder aufgenommen werden, unter anderem mit zwei Auftritten von Skandalnudel Pete Doherty am 16. und 17. November sowie Shows von Youssou NDour, Tinariwen, Laurent Garnier und Marianne Faithfull.

Für Sting ist es nicht der erste Auftritt in der traditionsreichen Konzerthalle: Mit seiner Band The Police war der englische Sänger bereits am 23. April 1979 im Bataclan aufgetreten. Ein Audio-Bootleg des Konzerts ist bei YouTube zu finden.