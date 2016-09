Beatles-Film "Eight Days A Week" "Aus der Unschuld ins Chaos"

Zur Person Getty Images Ron Howard, 1954 in Oklahoma geboren, ist einer der erfolgreichsten Hollywoodregisseure und -produzenten. Der ehemalige Kinderstar und Sitcom-Star ("Happy Days") erfand u.a. die TV-Serie "Arrested Development" und drehte Filme wie "Cocoon", "Splash", "Frost/Nixon", "Apollo 13" und "Rush". 2002 wurde er für "A Beautiful Mind" mit dem Regie-Oscar ausgezeichnet.

SPIEGEL ONLINE: Mr Howard, ganz ehrlich, braucht die Welt wirklich eine weitere Beatles-Geschichte?

Howard: Entschuldigung, aber das war nicht meine Idee, sondern Paul McCartneys! Der bat mich, dieses Projekt über die „Konzertjahre“ der Beatles zu übernehmen. Was mich reizte, weil ich ein Fan bin.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie die „Beatlemania“ als Kind erlebt?

Howard: Das habe ich. Zu meinem zehnten Geburtstag, 1964, wünschte ich mir eine Beatles-Perücke und Beatles-Stiefel. Die Stiefel waren leider überall ausverkauft, aber immerhin trieben meine Eltern eine Perücke auf. Ich habe damals ihre legendären Auftritte in der TV-Show von Ed Sullivan gesehen, ihre Interviews im Radio gehört und die Platten gekauft, als sie veröffentlicht wurden. Ich war vorbereitet auf das Thema.

SPIEGEL ONLINE: Vielen Erwachsenen galten die Beatles damals als Gefahr für die Jugend. Wie tolerant waren Ihre Eltern?

Howard: Sie gönnten mir den Spaß. Die Eltern meiner Eltern hatten sich noch über Elvis aufgeregt. Meine Eltern wussten, was für ein Unsinn das ist und dass Elvis nicht gefährlich, sondern aufregend war. Entsprechend offen reagierten sie auf die Beatles. In der Schule hatte ich sogar einen Lehrer, der mit uns anhand von Beatles-Texten über Poesie sprach, das muss 1968 gewesen sein. Von „"Revolver"“ an wurden ihre Songs ja auch wirklich sophisticated. Man spürte damals auch, dass die Beatles den Soundtrack zu einer kulturellen Revolution der Jugend lieferten.

SPIEGEL ONLINE: Wen haben Sie als Zielgruppe für Ihren Film im Blick?

Anzeige The Beatles:

Live At The Hollywood Bowl Apple (Universal Music); 16,99 Euro.

Bei Amazon bestellen.

Howard: Der Film sollte auf drei Ebenen funktionieren: Ich wollte für mich herausfinden, was damals los war und das dann so erzählen, dass ein großes Publikum daran Freude hat. Zweitens wollte ich aber auch die Fans erreichen, die seit Jahrzehnten die Beatles lieben. Vor allem aber wollte ich die „Millennials“ unterhalten, also die digitale Generation, die zwar die Musik kennt, aber keinen Schimmer hat von der Geschichte dahinter. Bei Testvorführungen hat dann insbesondere das junge Publikum begeistert reagiert, was mich sehr freute.

SPIEGEL ONLINE: Glauben Sie wirklich, dass sich die „Enkel“ der Beatles-Generation für den Film erwärmen werden?

Howard: Warum nicht? Der Stoff ist doch klassisches Hollywoodkino: Vier junge Individualisten, die in einer surrealen, aus den Fugen geratenen Welt ums Überleben kämpfen - eine klassische Ensemble-Geschichte mit Abenteuerelementen! Ich wollte die Story einer Reise aus der Unschuld ins Chaos erzählen. Jeder der vier Hauptdarsteller hat übrigens eine sehr spannende Biografie. Das erleichterte vieles.

SPIEGEL ONLINE: Hatten Sie Zugang zu den persönlichen Archiven der Beatles?

Howard: Ja, von Paul bekam ich unveröffentlichte Home-Movies und Fotos. Und bevor ich überhaupt an Bord war, hatte Apple, die Beatles-Firma, schon ein Team von Spezialisten auf das Thema angesetzt. Die hatten bereits einiges an raren Aufnahmen aufgetrieben, teilweise sogenannte Bootlegs, also illegale Mitschnitte. Das haben wir dann alles aufwendig restaurieren lassen.

SPIEGEL ONLINE: Einige der gefilmten Auftritte sind von überraschend brillanter Qualität. Ist das digitale Zauberei?

Howard: Ja, da hatten wir besondere Könner an Bord. Fragen Sie mich nicht, wie die das gemacht haben. Die Resultate haben mich auch überrascht, obwohl ich mich durchaus mit digitaler Bildbearbeitung auskenne.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben erstaunlich viele unbekannte Aufnahmen zutage gefördert, aber nichts aus dem Star Club in Hamburg. Gibt es kein Material?

Howard: Da gibt es tatsächlich wohl nichts, absolut gar nichts! Das war in der Tat frustrierend. Vielleicht taucht eines Tages noch etwas Brauchbares auf, das wir für eine Fortsetzung nutzen können.

SPIEGEL ONLINE: Die frühen Beatles Stuart Sutcliffe und Pete Best werden in ihrem Film nicht erwähnt. Warum?

Howard: Sie sind zumindest mal auf einem Foto zu sehen, wenn ich mich nicht irre. Dass sie ansonsten nicht vorkommen, liegt daran, dass der Fokus der Geschichte auf den Tourneejahren der Beatles liegt - und da waren sie eben nicht mehr dabei. Man muss so eine komplexe Geschichte auf das Nötigste reduzieren, sonst wird sie für viele Zuschauer verwirrend. Wir wollten uns auf die Jahre konzentrieren, als die ganze Welt die Beatles auf der Bühne beobachtete. Und das musste so erzählt werden, dass auch Leute ohne Vorkenntnisse unterhalten werden.

SPIEGEL ONLINE: Warum gingen die Beatles nach 1966 nicht mehr auf Tournee?

Howard: Weil sie musikalisch weiterkommen wollten. Diese radikale Entscheidung, keine Konzerte mehr zu geben, um sich stattdessen im Studio auf die Musik zu konzentrieren, bewundere ich sehr. Das erste Album nach dieser Entscheidung war "„Revolver“", – ein sagenhafter kreativer Sprung für die Band. Damals verdiente man sein Geld aber auf Tournee und nicht mit Platten. Die Beatles haben also viel riskiert und auf ein Vermögen verzichtet, das sie innerhalb kurzer Zeit hätten verdienen können. Es ging ihnen tatsächlich um die Kunst, nicht um ihren Kontostand.