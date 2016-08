Plagiatsprozess um "Blurred Lines": Berühmte Unterstützung für Robin Thicke und Pharrell Williams

Prominenten Beistand erhalten Robin Thicke und seine Co-Songwriter, die von einem US-Gericht im März 2015 zur Zahlung einer Entschädigungssumme von 5,3 Millionen Dollar an die Erben des Soulsängers Marvin Gaye verurteilt wurden. Die Jury sah es als erwiesen an, dass sie Teile ihres Hits "Blurred Lines" von Gayes "Got to Give It Up" abgekupfert haben. (Hier können Sie die beiden Songs im Wechsel hören.)

Gegen das Urteil haben die Anwälte von Thicke, Pharrell Williams und dem Rapper T.I. bei einem Berufungsgericht Einspruch eingelegt. Zu dessen Unterstützung haben 212 Musiker sich als "Amici Curiae" zu Wort gemeldet - eine besondere Funktion des US-Rechtssystems, bei der sich Sachverständige zur Unterstützung einer Partei in juristischen Verfahren zu Wort melden.

Die Unterzeichnenden arbeiten in vielen unterschiedlichen Musikgenres, von der Filmmusik (Hans Zimmer) über Achtziger-Pop (Musiker von Tears For Fears, den Go-Go's und Hall & Oates), Rock (Musiker von Linkin Park, Weezer, Tool und den Black Crowes), Soul (Mitglieder von Earth, Wind & Fire) und R&B (R. Kelly), dazu noch prominente Produzenten wie Danger Mouse und das Team Stargate. Das komplette Schreiben hat der "Hollywood Reporter" veröffentlicht.

Gemeinsam ist den diversen Musikschaffenden die Sorge, dass das Gerichtsurteil zugunsten der Gaye-Erben den Prozess der musikalischen Inspiration einschränken oder gar unterbinden könne. Die Songs hätten, anders als in vergleichbaren Plagiatsprozessen, gar keine Gemeinsamkeiten in der Melodie, sondern die acht Jury-Mitglieder hätten scheinbar aufgrund von Ähnlichkeiten im allgemeinen "Feel" oder "Groove" geurteilt.

Die Musiker halten ein solches Urteil für "sehr gefährlich für die Musikwelt", es werde "die zukünftige Kreativität mit Sicherheit behindern" und "auch früheren Songwritern Schaden zufügen". Man müsse sich nur einmal vorstellen, wie unsere Musik klänge, "wenn David Bowie Angst gehabt hätte, sich bei Shirley Bassey zu bedienen, oder die Beatles bei Chuck Berry oder Elton John bei den Beatles". Auch Marvin Gaye selbst habe sich beeinflussen lassen von Frank Sinatra, Smokey Robinson, James Brown und anderen.

Von der Rechtssprechung fordern die 212 Musiker, eine klarere Linie zu ziehen zwischen einer "zulässigen Inspiration" und dem "rechtswidrigen Kopieren" einer früheren Musik.

Das Berufungsgericht kann selbst entscheiden, welche Sachverständigen es in einer Verhandlung zulassen möchte.