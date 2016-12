Nobelpreis für Literatur Patti Smith vertritt Bob Dylan

Bob Dylan holt seinen Literaturnobelpreis zwar nicht persönlich ab, eine Ansprache wird es aber trotzdem geben. Wie die Schwedische Nobelpreis-Akademie per Twitter mitteilte, hat der Sänger eine Rede vorbereitet, die bei der Verleihung am 10. Dezember in Stockholm vorgetragen werden soll.

Wer die Rede verlesen wird, ist noch nicht klar. Sicher ist aber, dass Dylan auch musikalisch vertreten werden soll. Und zwar von einer alten Weggefährtin: Die amerikanische Sängerin Patti Smith wird am Tag der Preisverleihung Bob Dylans Song "A Hard Rain's A-Gonna Fall" singen. 1995 waren die beiden Musiker gemeinsam auf Tour gegangen.

Dylan war im Oktober für seine Texte mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet worden. Die Schwedische Nobelpreis-Akademie schaffte es danach lange nicht, den 75-Jährigen persönlich zu erreichen. Das löste Unmut aus, ein Jurymitglied warf Dylan vor, unhöflich zu sein. Erst zwölf Tage nach der Bekanntgabe meldete sich der Musiker bei den Schweden und versicherte, dass er sich sehr geehrt fühle.

Mitte November teilte die Akademie dann mit , dass der Sänger nicht zur Verleihung des Literaturnobelpreises kommen werde. Als Grund gab er an, andere Verpflichtungen zu haben. Auch eine Ehrung im Weißen Haus mit Präsident Barack Obama lehnte er ab.