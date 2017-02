Schatz im feuchten Keller Verschollene Live-Aufnahmen von Bob Marley restauriert

In London ist ein musikalischer Schatz vor der Vernichtung bewahrt worden. Mehrere Bänder mit Konzertmitschnitten von Bob Marleys Auftritten in London und Paris aus der Zeit zwischen 1974 bis 1978 konnten erfolgreich restauriert werden, berichten mehrere britische Medien.

Die Bänder, die in einem Pappkarton gefunden wurden, waren bei ihrer Entdeckung in einem so schlechten Zustand, dass eine Restaurierung zunächst unmöglich erschien. Wasser hatte den 13 Magnetbändern so zugesetzt, dass schmieriger Dreck aus ihnen tropfte, sagte der Jazz-Sänger Louis Hoover, dem der Schatz den Berichten zufolge von dem Londoner Geschäftsmann Joe Gatt übergeben wurde.

Marley-Fan Gatt hatte die Bänder, die in der Fangemeinde auch als "Lost Masters" bekannt sind, aus dem feuchten Keller eines heruntergekommenen Londoner Hotels gerettet. Dort lagerten sie mehr als 40 Jahre.

Marley und seine Band "The Wailers" hatten während ihrer Konzerttournee in Europa Mitte der Siebzigerjahre in dem inzwischen geschlossenen Hotel gewohnt. Die Reggae-Ikone starb 1981 im Alter von 36 Jahren an Krebs. Rechtzeitig zu Marleys 72. Geburtstag am Montag kommt nun die Nachricht von der erfolgreichen Wiederherstellung der "Lost Masters".

Musikalische Schätze

Nach mehr als zwölfmonatiger Arbeit konnte ein Tonstudio die analogen Aufnahmen so weit rekonstruieren, dass die Stücke, darunter "No Woman No Cry", "I Shot the Sheriff", "Jammin" und "Exodus", in der damaligen Aufnahmequalität wiedergegeben werden können. Gleichzeitig wurden die Aufnahmen digitalisiert. Marley und seine Band hatten für die Aufnahmen ein mobiles Studio mit 24 Tonspuren genutzt, das die "Rolling Stones" ihnen für ihre Tour geliehen hatten.

Auf den Bändern befinden sich Konzertmitschnitte aus dem Lyceum (1975), dem Hammersmith Odeon (1976), und dem Rainbow in London (1977) sowie dem Pavillon de Paris in Frankreich (1978).

Von 13 Bändern konnten zehn wiederhergestellt werden, zwei waren leer, und eines war unrettbar verloren. Die Spulen durften zunächst nicht abgespielt werden, um sie nicht vollständig zu zerstören, sagte der Tontechniker Martin Nichols.

In einem mühsamen Prozess habe er die Spulen stundenlang, Zentimeter für Zentimeter gereinigt, bevor sie in einem weiteren Restaurierungsschritt schließlich zum Abspielen bereitgemacht wurden. Der Wiederherstellungsprozess habe umgerechnet rund 29.000 Euro gekostet.