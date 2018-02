Brit Awards Dua Lipa und Stormzy gewinnen, Ed Sheeran geht (fast) leer aus

Die Sängerin Dua Lipa ("New Rules") und der Rapper Stormzy ("Big For Your Boots") sind die großen Gewinner bei den diesjährigen Brit Awards: Beide bekamen jeweils zwei Preise.

Dua Lipa war in insgesamt fünf Kategorien nominiert, ausgezeichnet wurde sie als beste britische Künstlerin und als bestes Nachwuchs-Talent. "Ihr habt alle meine Träume wahr werden lassen", sagte sie auf der Bühne in London.

Stormzy wurde als bester britischer Künstler geehrt und für das beste britische Album ("Gang Signs & Prayer") ausgezeichnet. "Als erstes möchte ich Gott danken, denn er ist der Grund, warum ich hier bin", sagte der Grime-Rapper. "Und dann möchte ich meiner Mutter danken, die irgendwo da unten im Publikum sitzt." Am Ende der Veranstaltung stand Stormzy noch einmal auf der Bühne:

⭐️ @Stormzy1 made it rain GREATNESS with his performance of 'Blinded By Your Grace, 2' and 'Big For Your Boots' with a blistering freestyle in the middle! #StormzyBRITs pic.twitter.com/qahDE7QLr5 — BRIT Awards (@BRITs) 21. Februar 2018

Stormzy setzte sich in beiden Kategorien gegen Superstar Ed Sheeran ("Shape Of You") durch. Sheeran wurde bei der Preisverleihung zwar für seinen weltweiten Erfolg ausgezeichnet, als Brit Award im eigentlichen Sinne gilt das aber nicht, weil der Empfänger schon vorher feststeht.

Den Preis für das beste Video, über den noch während der Show abgestimmt wurde, ging an den ehemaligen One-Direction-Sänger Harry Styles ("Sign Of The Times"): Er setzte sich gegen Sheeran sowie gegen seine Ex-Bandkollegen Liam Payne und Zayn Malik durch. Styles war allerdings nicht zur Veranstaltung nach London gekommen.

Als beste britische Single wurde "Human" von Rag'n'Bone Man ausgezeichnet. Der Soulsänger und Songwriter sang seinen Hit im Duett mit Jorja Smith, die in Großbritannien als aufstrebender Star gilt.

Die US-Rocker Foo Fighters bekamen ihren ersten Brit Award als beste internationale Band und spielten später auf dem Dach einer Ski-Hütte, die eigens auf der Bühne aufgebaut worden war. Zur besten internationalen Künstlerin wurde die Neuseeländerin Lorde gewählt, die wegen Tournee-Vorbereitungen nur per Videobotschaft grüßte.

Als bester internationaler Künstler wurde Kendrick Lamar ausgezeichnet. Der Rapper legte einen bemerkenswerten Auftritt hin: Lamar stand auf einer riesigen Glasbox, in der sein Rapper-Kollege Rich The Kid mit einem Baseball-Schläger auf einen Lamborghini einschlug, während im Hintergrund Stichflammen in die Höhe schossen. Die Musik wurde anfangs mehrmals gestoppt. Ob das gewollt war, blieb unklar.

Liam Gallagher bekam zwar keinen Preis verliehen. Der Ex-Oasis-Sänger stand aber für einen der bewegendsten Auftritte auf der Bühne: Er sprang für die erkrankte Ariana Grande ein, die als Tribut für die Opfer des Anschlags bei ihrem Konzert in Manchester im vergangenen Jahr singen sollte. Die Brit Awards fanden den Veranstaltern zufolge in diesem Jahr in Gedenken an die 22 Opfer statt.

⭐️ @LiamGallagher paid tribute to the victims of the Manchester arena attack with his performance of 'Live Forever'. The #BRITs 2018 was dedicated to their memory. pic.twitter.com/vijy0Pembj — BRIT Awards (@BRITs) 21. Februar 2018

Auf der offiziellen Homepage der Brit Awards können Sie alle Preisträger nachlesen. Im folgenden Video sehen Sie sämtliche Gewinner des Abends: