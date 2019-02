Brit Awards Jorja Smith und George Ezra räumen ab

Die Popband The 1975 ist bei den diesjährigen Brit-Awards in London als beste nationale Band und für das beste Album ("A Brief Inquiry Into Online Relationships" )ausgezeichnet worden. Beste Künstlerin wurde Jorja Smith, bester Künstler George Ezra.

Ezra freute sich riesig über seinen ersten Brit. "Das ist eine unglaubliche Ehre", schwärmte er am Mittwoch, "das ist das Sahnehäubchen!" Sängerin und Songwriterin Smith, die in Großbritannien längst ein Star ist, verschlug es fast die Sprache. "Das ist für uns alle, für all die kleinen Mädchen", stammelte die 21-Jährige.

DPA George Ezra

Die Stimmung in der nicht ganz gefüllten 02-Arena blieb gedämpft - der Abend sei "auffällig unauffällig" gewesen, resümierte der "Independent". Schauspieler Hugh Jackman sang zur Eröffnung "The Greatest Show", aber die wollte sich partout nicht einstellen.

Wie in den Jahren zuvor hatten viele US-Stars sich die Anreise gespart. Ariana Grande ("Beste internationale Künstlerin"), Drake ("Bester internationaler Künstler") sowie Beyoncé und Jay-Z ("Beste internationale Band") schickten jeweils nur kurze Videobotschaften.

Zwei Preise durfte auch der DJ Calvin Harris mit nach Hause nehmen - endlich, nachdem er zuvor schon 14 Mal nominiert gewesen war, ohne je ausgezeichnet worden zu sein. Und wenigstens zum Schluss kam doch noch Stimmung auf, als Pink, die den Ehrenpreis erhielt, mit einer zehnminütigen Show das Publikum zum Toben brachte.