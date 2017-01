Geheimkonzert für Barack Obama Sag beim Abschied leise Bruuuuuce

Vor acht Jahren spielte Bruce Springsteen auf der Amtseinführung von Barack Obama, im vergangenen Jahr verlieh ihm der Präsident die "Medal of Freedom", die höchste zivile Auszeichnung der USA. Jetzt ist der "Boss" ein letztes Mal ins Weiße Haus zurückgekehrt.

Springsteen gab ein geheimes Abschiedskonzert für Obama und seine Angestellten. "Es war eine demütige, stille Geste von Bruce, um sich bei Präsident Obama, dem Personal und dessen Familien zu bedanken", berichtet ein Anwesender im Springsteen-Fanmagazin "backstreets.com".

Bereits am Donnerstag vergangener Woche spielte Springsteen "in familiärer Atmosphäre" vor etwa 250 Gästen im Ostflügel der Präsidentenresidenz ein Akustik-Set von 15 Songs. Der Präsident und die First Lady seien bei dem Geheim-Gig auch dabei gewesen. Springsteens Ehefrau Patti Scialfa unterstützte ihren Mann gesanglich bei zwei Songs.

Zwischen den Songs habe Springsteen auch über Politik gesprochen und über die Entstehung der vorgetragenen Stücke, berichtet der Angestellte. Ob er sich dabei zu Donald Trump äußerte, ist nicht bekannt. Bei der bevorstehenden Amtseinführung Trumps am Freitag wollte Springsteen - ebenso wie zahlreiche andere Künstler, darunter auch die bekannteste Springsteen-Coverband - nicht spielen.