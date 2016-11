Chance the Rapper live Tanzen - trotz Trump

Amerika benötigt gerade viel Zuwendung. Jemanden, der die kulturellen und sozialen Gräben wieder zuschüttet. Der den Menschen einfach mal wieder freundlich die Hand reicht. Stattdessen ist die öffentliche Kommunikation im land of the free vergiftet von Vorurteilen, Hass, Misstrauen, Unsicherheit und Ungleichheit.

Der amerikanische HipHop drehte sich in letzter Zeit häufiger um Fragen der Heilung und Selbstheilung. Kendrick Lamar hat sich dem Thema auf "To Pimp a Butterfly" aus einer historischen Perspektive gewidmet, Solange Knowles trat auf "A Seat at the Table" in einen Dialog mit sich selbst. Chancelor Bennett hat sich in diesem Jahr mit seinem dritten Mixtape "Coloring Book" (das Format "Album" ist sowas von 2010) unter seinem Alias Chance the Rapper ebenfalls als Integrationsfigur ins Spiel gebracht, an die sich Hoffnungen auf eine gesellschaftliche Aussöhnung knüpfen.

Das klingt zunächst nach einer heftigen Bürde für einen 23-Jährigen, der eigentlich ja nur Musik machen will und dabei naturgemäß auch über sich und die Welt nachdenkt. Wie also würde Chancelor "Chance" Bennett bei seinem ersten Deutschland-Auftritt im Rahmen der laufenden "Magnificent Coloring"-Tour mit der immensen Erwartungshaltung umgehen?

Seine Fans in der Berliner Columbiahalle wirkten gestern Abend jedenfalls bestens vorbereitet: Sie waren fast so textsicher wie Chance, selbst bei Stücken seiner ersten beiden Veröffentlichungen "10 Day" und "Acid Rain". Ihn schien das sichtlich zu rühren - und ermöglichte ihm außerdem, einen Großteil des Konzerts im Call-and-Response-Modus zu absolvieren.

Diese religiöse Form war durchaus programmatisch für den Abend, denn Chance war an einem Dialog mit dem Publikum interessiert. Das amerikanische Online-Magazine Slate hatte "Coloring Book" im Frühjahr nicht ganz zu Unrecht das erste wahre Gospel-Rap-Album genannt. Die Bezeichnung ist vor allem angemessen, da es in den Songs des neuen Albums um ein Gemeinschaftsgefühl geht, das durch die persönlichen Geschichten Bennetts erfahrbar wird.

"Coloring Book" ist in musikalischer Hinsicht und in seiner Verortung in der Welt eine Macht und bedeutet qualitativ ein riesigen Sprung gegenüber dem Vorgänger "Acid Rain". In einem Jahr voller überraschender und wegweisender HipHop-Alben war Chance the Rapper vielleicht die größte Sensation, weil es ihm mit seinen gerade mal 23 Jahren gelungen ist, das Innerliche mit dem Gesellschaftlichen in Einklang zu bringen.

Getty Images/ Redferns Chance the Rapper gilt als eine neue Identifikationsfigur des Hip-Hop

"Coloring Book" ist zwar hörbar unter dem Eindruck von #blacklivesmatter entstanden, aber es will kein Pamphlet sein. Es ist nicht mehr als eine Momentaufnahme. Chance tritt mit seinem Gott in einen Dialog (geschuldet seiner Sozialisation im Soul und Gospel), doch seine Mission ist nicht religiös motiviert. Die Songs auf "Coloring Book" insistieren weder auf eine Deutungshoheit über die afroamerikanische Geschichte (wie es "To Pimp a Butterly" stellenweise suggeriert), noch spricht aus ihnen ein aufgeblasenes Ego wie bei seinem Mentor Kanye West. Chance spricht auf Augenhöhe mit seinen Fans, er ist ein Aktivist im besten Sinne.

Auch live hielt er zwischen den Songs keine großen Reden, erwähnte auch Donald Trump mit keinem Wort - seinen langjährigen Weggefährten an der Trompete, bis vor kurzem noch unter dem Künstlernamen Donnie Trumpet bekannt, stelle er aber als Nico Segal vor - und ließ ansonsten die Songs für sich sprechen. Die Botschaft kam beim Publikum laut und deutlich an, unterstützt von grafischen Visuals, die im Bühnenhintergrund über eine Leinwand flimmerten (mit der Silhouette von Chicago als wiederkehrendem Motiv), und gelegentlichen Salven aus Nebelkanonen, die dem donnernden Funk-Groove pointiert Nachdruck verliehen.

Getty Images/ Redferns Bei seinem Auftritt in Berlin a, 16. November wirkte der 23-Jährige erstaunlich selbstsicher

Seine erstaunliche Selbstsicherheit auf der Bühne bezog Chance nicht zuletzt aus seiner Band The Social Experiment, mit der er vor zwei Jahren ein von der Kritik gefeiertes Jazz/HipHop-Album veröffentlicht hatte. Die Dynamik zwischen Chance und der Band, die die Stimmungswechsel der Songs immer wieder vorantrieb und auffing, hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die emotionale Tiefe der Songs auch live so greifbar war. Deutlich wurde, warum die stilistische Bandbreite des Albums einen so organischen Eindruck hinterlässt: "Coloring Book" ist nicht das Werk vieler Produzenten, sondern einer Gruppe von Freunden, die seit Jahren zusammenarbeiten.

Und je intensiver das Konzert die Essenz von "Coloring Book" umkreiste - die Ballade "Same Drugs" (für die Chance sogar auf einem Hocker Platz nahm), die zum Ende hin dann doch noch exklamatorisch eskalierte, die nachdenkliche Chicago-Reminiszenz "Summer Friends" über Waffengewalt und Verlust, die Chance als seinen persönlichsten Song bezeichnete und sich dabei ans Herz griff, den Sommerhit "Finish Line Drown", dessen spirituelle Inbrunst an den frühen Stevie Wonder erinnerte -, desto gelöster wurde auch die Stimmung des Konzerts; erwiesen sich das Tanzen und die Erleuchtung als integrale Aspekte einer kollektiven Erfahrung.

Chance zeigte dabei einen souveränen und selbstbewussten Umgang mit seinem Material, verkürzte Höhepunkte wie "Angels" oder "No Problems" zu knappen Intermezzi und ließ den bloßen Nachgedanken des Albums, das Outro "Blessings 2", als epischen Jam mit andächtigen Untertönen ausklingen. Doch dieses Pathos ist angebracht. Chance fordert einen weiteren change. Seit den Neunziger Jahren klang Hip-Hop nicht mehr so optimistisch und gleichzeitig realistisch.