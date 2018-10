Charles Aznavour gestorben Sechs unvergessene Chansons des "französischen Sinatra"

Charles Aznavour war ein Spätstarter als Chanson-Star. Zwar hatte er schon in den Fünfzigerjahren Lieder für andere Sänger geschrieben und erste Singles veröffentlicht ("Sur ma vie"), doch der Durchbruch kam erst 1960 mit "Je m'voyais déjà". Im selben Jahr erschien "Tu t'laisses aller", ein Song, der wie damals üblich auch schnell auf Deutsch erschien.

"Du bist so komisch anzuseh'n", besingt der Sänger die Frau, von der "schlampigen Figur", "dein Geschwätz so leer und dumm" - was der sich traut! Das Umschlagen von Liebe über Gewöhnung in Überdruss, so etwas war auch in der Schlagerwelt der Sechziger selten Thema. Immerhin: Die letzten beiden Strophen drehen den Text (von Ernst Bader übersetzt) ins Versöhnliche. Aznavour blieb einer, der Worte sang, die sonst auf Deutsch selten zu hören waren - siehe "Als es mir beschissen ging" (vom Album "Melodie des Lebens", 1980).

"Hier encore" von 1964 ist ein Klassiker von Aznavour, der aufs Leben zurückblickt. Gerade noch sei er Zwanzig gewesen, habe die Zeit mit lauter selbstsüchtigen Dingen verplempert, nun sind die Jahre dahin. Die Ballade wurde in der englischsprachigen Version "Yesterday When I Was Young", gesungen von Roy Clark, zum US-Hitparadenerfolg - nur eine von über hundert Interpretationen.

Nostalgisch kommt auch "La Bohème" daher, eines der berühmtesten Chansons von Charles Aznavour. Ein Künstler erzählt von der großen Zeit der Szene im Pariser Montmartre-Viertel. Man aß zwar nur alle zwei Tage, aber man war eben jung und verrückt. Auf Deutsch sang unter anderem Hildegard Knef den Song.

Eine Fernweh-Melodie: Weg aus dem Grau des Nordens und der Plackerei, hinaus aufs Meer und in den Süden, so geht der Traum in "Emmenez-moi". Das Video, aufgenommen 1968 im berühmten Olympia in Paris, zeigt, warum Charles Aznavour als Showman so beliebt und bis ins hohe Alter unterwegs war.

Über Liebe lässt sich immer singen, in der Sprache von Shakespeare ebenso wie in der von Molière: In diesem englisch-französischen Mischmasch ist die Kombination zwischen traurigen Augen, größter Lässigkeit im Auftritt und beiläufiger Frechheit bestechend.

Aznavours größter Hit in Großbritannien (Nummer eins 1974) war "She", ein Song, der in den Neunzigern in der Komödie "Notting Hill" noch einmal aufgegriffen wurde, allerdings gesungen von Elvis Costello.

Und hier noch als kleiner Bonus: Charles Aznavour als Barpianist Charlie Kohler in François Truffauts Nouvelle-Vague-Klassiker "Schießen Sie auf den Pianisten" (1960).

Charles Aznavour ist nun im Alter von 94 Jahren gestorben. Lesen Sie hier sein letztes SPIEGEL-Interview.