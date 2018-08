Kraftklub, Toten Hosen, Casper Musiker kündigen Soli-Konzert gegen Rechts in Chemnitz an

Einige der erfolgreichsten deutschen Musiker wollen am Montag in Chemnitz ein Konzert gegen Rechts geben. Unter dem Motto "Wir sind mehr" werden neben den Rappern Marteria und Casper auch Die Toten Hosen, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet sowie die Lokalmatadoren Kraftklub und Trettmann ab 17 Uhr auf dem Platz am Karl-Marx-Monument auftreten.

Als eine Reaktion auf die "besorgniserregenden Entwicklungen" in Chemnitz in den vergangenen Tagen schlossen sich die Künstler auf Initiative von Kraftklub für das Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit und für Menschlichkeit zusammen, teilte die PR-Agentur Check Your Head am Mittwoch in Berlin mit.

"Wir spielen in unserer Heimatstadt. Und wir sind nicht allein! Kommt alle am Montag zum Karl-Marx-Kopf. Kostenlos und draußen. "#wirsindmehr", schrieben die Musiker von Kraftklub auf ihrem Twitter-Account.

Wir spielen in unserer Heimatstadt. Und wir sind nicht allein! ❤️

Kommt alle am Montag zum Karl-Marx-Kopf. Kostenlos und draußen. #wirsindmehr — KRAFTKLUB (@Kraftklub) August 29, 2018

In den vergangenen Tagen war es in Chemnitz wiederholt zu Demonstrationen und Aufmärschen rechtsradikaler Gruppenund Angriffen auf Menschen mit Migrationshintergrund gekommen, nachdem am Sonntag beim Stadtfest ein 35-jähriger Deutschererstochen worden war.

MARTERIA UND ICH SPIELEN MONTAG AM KARL-MARX-KOPF IN CHEMNITZ! EINTRITT IST FREI. KOMMT ALLE! — casper xoxo. (@CASPERxOFFICIAL) 28. August 2018

"All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind", heißt es in einem gemeinsamen Statement der Musiker. Das Open-Air-Konzert aus der Reihe "Rock am Kopp" ist für Besucher kostenlos. Binnen weniger Stunden nach Bekanntwerden des Auftritts signalisierten bei Facebook bereits Tausende ihre Teilnahme.

Die Rapper Materia und Casper hatten sich früh dem Aufruf angeschlossen. "Aufstehen gegen rechte Hetze!", schrieb Materia auf Twitter.

Aufstehen gegen rechte Hetze! Wir kommen am Montag nach Chemnitz! Der Eintritt ist frei, kommt alle rum! Ihr seid nicht allein, #wirsindmehr (alle infos: https://t.co/xF0kQBWwas)! pic.twitter.com/jeZ0Us2FaL — Marteria (@marteria) August 29, 2018

"Wir spielen nächsten Montag um 19 Uhr am Karl-Marx-Kopf wegen der aktuellen Ereignisse", sagte Casper bei einem Auftritt im brandenburgischen Heimland.

Er hoffe, dass möglichst viele Fans dem Aufruf folgen, "auch mal dahin zu kommen, wo es wichtig ist". Kurz darauf gaben viele weitere Künstler ihre Teilnahme bekannt.

#Chemnitz,wir spielen Montag bei euch! Wenn tausende einen Mord instrumentalisieren & Menschen wegen Herkunft/Hautfarbe jagen ist klar: ihnen geht es nicht um Trauer. Dem rassistischen Mob darf man nicht unwidersprochen die Straße überlassen! https://t.co/7JPCyENepZ#wirsindmehr pic.twitter.com/EKfgAm6Jc2 — feinesahnefischfilet (@feinesahne) August 29, 2018

AUCH ICH SPIELE AM MONTAG AM NÜSCHEL!

ALLE NACH KARL-MARX-STADT! ZUSAMMEN! #wirsindmehr — TRETTMANN (@realtrettmann) August 29, 2018