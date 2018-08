Rap gegen Rechts Marteria und Casper treten in Chemnitz auf

Sie gehören zu den erfolgreichsten deutschen Rappern und bereiten gerade eine gemeinsame Open-Air-Tournee vor. Vorher machen Marteria und Casper aber Station in Chemnitz. "Wir spielen nächsten Montag um 19 Uhr am Karl-Marx-Kopf wegen der aktuellen Ereignisse", sagte Casper, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Griffey heißt, bei einem Auftritt im brandenburgischen Heimland.

MARTERIA UND ICH SPIELEN MONTAG AM KARL-MARX-KOPF IN CHEMNITZ! EINTRITT IST FREI. KOMMT ALLE! — casper xoxo. (@CASPERxOFFICIAL) 28. August 2018

Er hoffe, dass möglichst viele Fans dem Aufruf folgen, "auch mal dahin zu kommen, wo es wichtig ist". Mit dem kostenlosen Konzert wollen Casper und Marteria ein Zeichen gegen Rechts setzen. In den vergangenen Tagen war es in Chemnitz wiederholt zu Demonstrationen und Aufmärschen rechtsradikaler Gruppen und Angriffen auf Menschen mit Migrationshintergrund gekommen, nachdem am Sonntag beim Stadtfest ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden war.

DPA Marteria in Aktion

Marteria und Casper engagieren sich schon lange gegen Rechtsextremismus. Am vergangenen Wochenende spielten die beiden beim Anti-Nazi-Festival "Jamel rockt den Förster" in Mecklenburg-Vorpommern. Am 31. August erscheint ihr gemeinsames Album "1982".