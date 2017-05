Sänger von Soundgarden Chris Cornell ist tot

Chris Cornell ist tot. Der Soundgarden-Sänger starb laut seinem Manager Brian Bumbery Mittwochnacht in Detroit. Laut Bumbery kam der Tod plötzlich und unerwartet, Cornells Familie sei schockiert. Nur Stunden zuvor hatte er ein Konzert mit seiner Band gespielt. Zu den näheren Umständen ist noch nichts bekannt. Cornell war 52 Jahre alt.

Berühmt wurde er in den frühen Neunzigerjahren mit seiner Band Soundgarden, die gemeinsam mit Nirvana und Pearl Jam zum Genre des damals populären Grunge zählte, der hauptsächlich in Seattle produziert wurde. Den Höhepunkt ihrer Popularität erreichte die Band 1994 mit dem Album "Superunknown", das auf Platz Eins der Billboard-Charts einstieg.

Soundgarden mischten Punk, Metal und klassische Rockmusik zu einer lauten, aggressiven wall of sound. Großen Einfluss hatten Vorbilder wie Led Zeppelin und Black Sabbath. Auf ihrer wohl besten Platte "Badmotorfinger" von 1991 kamen starke psychedelische Elemente hinzu. Live waren Soundgarden für ihre minutenlangen, kreischenden Rückkopplungsorgien bekannt.

Chris Cornell war bei Soundgarden zunächst Schlagzeuger, wechselte aber bald zur Rhythmusgitarre und wurde Sänger, Texter und Songschreiber der Band. Seine vier Oktaven umfassende Stimme war für die Band genauso prägend wie der Lärm der Gitarren: Zwischen druckvoll und rau und vor allem in höheren Tonlagen von schneidender Klarheit.

1997 löste Soundgarden sich nach internen Querelen auf. 1999 veröffentlichte Chris Cornell mit "Euphoria Morning" seine erstes von vier Solo-Alben. 2006 sang er mit "You Know My Name" den Titelsong des James-Bond-Films "Casino Royale".

Im Jahr 2001 stieg Cornell bei der Supergroup Audioslave ein, die von drei ehemaligen Rage Against The Machine-Mitgliedern gegründet worden war. Die Band produzierte drei Alben und löste sich 2007 auf.

Im Jahr 2010 fanden sich Soundgarden zu einer Reunion zusammen. Zunächst erschien eine Compilation, 2012 erschien dann die Platte King Animal mit neuen Songs.

Cornell war zwei Mal verheiratet und hinterlässt drei Kinder. Lange Jahre war er drogen- und alkoholabhängig, nach einer Entziehungskur aber clean.