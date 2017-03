Rock'n'Roll-Ikone Chuck Berry ist tot

Für seine Songs wie "Johnny B. Goode", "Roll Over Beethoven" und "Sweet Little Sixteen" war Chuck Berry bekannt. Nun ist der Rock'n'Roll-Pionier im Alter von 90 Jahren zu Hause in Missouri gestorben. Das teilte die Polizei von St. Charles County auf Facebook mit. Die Polizei "bestätigt traurig den Tod von Charles Edward Anderson Berry Sr., besser bekannt als der legendäre Musiker Chuck Berry", heißt es in der Mitteilung weiter. Berrys Familie habe darum gebeten, in ihrer Trauer nicht gestört zu werden.

Chuck Berry, der am 18. Oktober 1926 in St. Louis/Missouri geboren wurde, galt nicht nur als einer der wichtigsten Innovatoren des Rock'n'Roll, er etablierte nicht nur die Gitarre als Hauptinstrument des neuen Stils - er begründete auch das Selbstbewusstsein einer jungen Community, die sich der etablierten Erwachsenenkultur nicht mehr unterordnete. Für seinen "Duckwalk"-Tanz ist er legendär.

Rock'n'Roll, das war für Chuck Berry nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch künstlerischer Ausdruck und zugleich der erste Schritt zu einer nicht mehr in Schwarz und Weiß getrennten Popkultur. Berrys Texte kennzeichneten sich durch ihre Prägnanz aus, er kreierte eine perfekte Dramaturgie in Form und Inhalt, schaffte zeitlosen Pop mit Tiefgang.

In seine Musik verschmolzen Elemente von Blues, Rockabilly und Jazz zu einigen der zeitlostesten Popsongs Amerikas des 20. Jahrhunderts.

Seinen ersten Hit landete Berry mit dem Lied "Maybellene", das sein Labelchef Leonard Chess aus dem Countrysong "Ida Red" neu arrangierte. 1984 wurde Berry mit dem Grammy ausgezeichnet, zwei Jahre später wurde er das erste Mitglied der "Rock'n'Roll Hall of Fame".

Lesen Sie hier ein Porträt über Chuck Berry anlässlich seines 90. Geburtstags.