Preisverleihung CMA Awards Countrymusik-Verband verbietet Fragen zu Waffen

Die Country Music Association (CMA) warnt Berichterstatter davor, bei ihrer jährlichen Preisverleihungs-Show Fragen nach den tödlichen Schüssen auf ein Countryfestival in Las Vegas zu stellen. Auch Fragen nach der Waffengesetzgebung und den politischen Positionen der Stars sind tabu. Bei einem Verstoß gegen diese Vorgabe, so heißt es, verlören die Medienvertreter ihre Akkreditierung.

Dies geht hervor aus den Richtlinien zur Medienberichterstattung, die im Vorfeld der am Mittwoch in Nashville stattfindenden 51. CMA Awards verteilt wurden. Die Restriktionen würden "aus Respekt vor den direkt oder indirekt beteiligten Künstlern" ausgegeben und sollten zum Ziel haben, dass alle "sich wohl damit fühlen, mit der Presse zu sprechen".

Medienvertreter, die sich nicht an die Richtlinien halten, müssen befürchten, vom Sicherheitsdienst herauseskortiert zu werden, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter.

Bei einem Ausblick auf die Awards-Show in New York wurden die Moderatoren der Sendung, Carrie Underwood und Brad Paisley, zu den Schüssen von Las Vegas befragt. Die Stars kündigten an, die Familien der Opfer im Laufe der Show zu würdigen. Im vergangenen Jahr hatten die Moderatoren Scherze über die damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Hillary Clinton gemacht, die aber deutlich zahmer ausfielen als bei anderen Preisverleihungen.

Zahlreiche Countrystars haben sich öffentlich zu dem Massenmord in Las Vegas geäußert, ihr Beileid ausgesprochen oder angeboten, Geld für die Hinterbliebenen zu sammeln. Eine Konkurrenzveranstaltung zu den CMA Awards, die Awardshow des TV-Senders CMT, wurde komplett den Opfern gewidmet und es wurden keine Preise ausgegeben. Countrymusiker wie Thomas Rhett und Florida Georgia Line distanzierten sich gegenüber dem US-Magazin "Rolling Stone" von ihren früheren Verbindungen zur Waffenlobby NRA.