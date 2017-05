Zum Tode von Daliah Lavi Worte wie Pfeile

Zum Autor Rainer Moritz promovierte mit einer literaturwissenschaftlichen Arbeit und leitet seit 2005 das Literaturhaus Hamburg - er publiziert regelmäßig zur Geschichte des deutschen Schlagers. Im September erscheint sein neues Buch "Schlager" bei Reclam.

Anfang der Siebzigerjahre ging es forsch oder rätselhaft zu, wenn sich die deutschen Schlagermacher ans Werk machten. Entweder folgten die Hits den dumpfen Mitklatschtrhythmen eines Jack White und hießen "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" und "Schöne Maid", oder sie ließen nebulöse Jungen mit Mundharmoniken auftreten und Züge ins Nirgendwo fahren.

In diesem Einerlei fiel Daliah Lavi sofort auf, eine dunkle Schönheit, die sich nicht anbiederte und die - was damals kaum zur Sprache kam - in den Jahren davor als respektable Schauspielerin mit Gert Fröbe, Kirk Douglas, Dean Martin und Lex Barker (als Squaw Paloma im deutschen Westernmythos "Old Shatterhand") viele Filme gedreht hatte.

Als Daliah Lavi 1970 gleich mit ihren ersten Liedern ("Liebeslied jener Sommernacht", "Oh, wann kommst du?") in die Hitparaden einstieg, profitierte sie vom Flair des Fremden. An ausländische Sängerinnen und Sänger, die wie Siw Malmkvist aus Schweden oder wie Rita Pavone aus Italien kamen, hatte sich das deutsche Publikum längst gewöhnt. Doch einer Künstlerin zuzujubeln, die 1942 unweit von Haifa geboren wurde, einer Jüdin, das war neu und erklärte die eigentümliche Bewunderung, ja, Ehrerbietung, die man ihr entgegenbrachte.

Gewiss, davon, dass ihre Großeltern von den Nationalsozialisten umgebracht worden waren, sprach niemand. Selbst wenn sie 1971 von "Jerusalem" oder später von "gebrannten Kindern", die "noch mal" davongekommen seien, sang, blieb ihre Lebensgeschichte kein Kapitel, für das man sich sonderlich interessierte.

Daliah Lavi errang Erfolge, weil sie ihre Schlager mit stolzer Selbstverständlichkeit sang, ohne sich dafür zu schämen. Weil sie ihre exotischen Reize unaufdringlich ausspielte und das Haar mal tiefdunkel, mal rot wie ihre Kollegin Milva, mal - eine ihrer seltenen ästhetischen Verirrungen - betont lockig wie Su Kramer trug. Das geheimnisvolle, vibrierende Timbre ihrer Stimme strahlte sinnliche Tiefe aus, die ironische Signale (wie in "Lieben Sie Partys?") setzen konnte und zugleich eine latente Melancholie verriet.

Daliah Lavis Produzenten hatten ein gutes Händchen dafür, was zu ihr passte. Ihre erfolgreichsten Lieder waren meist Coverversionen englischer und amerikanischer Hits, denen ihre Texter - Michael Kunze und vor allem Miriam Frances - eine ganz eigenständige Note gaben. So wurde aus Olivia Newton-Johns "Will You Follow Me" das eingängige "Willst du mit mir geh'n", aus Rod McKuens "Soldiers Who Want To Be Heroes" das inhaltlich vom Original weit entfernte "Meine Art, Liebe zu zeigen", aus Melanies "What Have They Done To My Song, Ma?" ein "Wer hat mein Lied so zerstört, Ma?". Und aus F. R. Davids Schmachtfetzen "Words" das textlich ambitioniertere "Mut".

Miriam Frances' elegante Texte entfernten die Interpretin von den gängigen Herz-Schmerz-Plattitüden und machten sie als Chansonsängerin salonfähig, ohne das angestammte Schlagerpublikum zu vergraulen. So erschien Daliah Lavi, selbst wenn sie in der "ZDF-Hitparade" auftrat, als reflektierte Künstlerin, die über den Niederungen trivialer Unterhaltung zu stehen schien.

Mit lässiger Geste warf sie ihr Haar zurück und sang von Worten, die "wie Pfeile" verletzen, und von der viel zu selten ernst genommenen Überschätzung des Redens: "Worte zerstören, wo sie nicht hingehören." Selbst Buch- und Literaturwissenschaftler durften sich insgeheim an Daliah Lavis Texten erfreuen. Ihre Version von Gordon Lightfoots "If You Could Read My Mind" hieß "Wär' ich ein Buch" und machte, selten genug, die Symbole von Printmedien zum Schlagerthema:

"Wär' ich ein Buch zum Lesen, / welche Art von Buch wär ich? / Eins, das noch nie dagewesen, / wäre ich ein Buch für dich? / Oder legtest du nach dem ersten Satz / die Story aus der Hand? / Ein ungelesener Band, / der dir niemals am Herzen liegt, / weil sein Papier mehr als der Inhalt wiegt?"

Als Ende der Siebziger die Hochkonjunktur des Schlagers abflaute, zog sich Daliah Lavi mit ihrem vierten Mann, dem Industriellen Charles Gans, in die USA zurück. Sie nahm weiterhin Platten auf, ohne dass diese zu markanten Hits wurden, und trat nur noch selten in Deutschland auf. Aus dem Bewusstsein ihres Publikums verschwand sie dennoch nie. Als sie später - an Emmylou Harris erinnernd - selbstbewusst mit langen grauen Haaren vor allem ihre alten Lieder sang, brauchte es keiner Erklärungen, um Daliah Lavis ungebrochene Ausstrahlung zu verstehen.

2008 ging sie auf Abschiedstournee, feierte mit ihrem Album "C'est la vie" noch einmal einen Verkaufserfolg und sprach - nun mit kurzen grauen Haaren - an der Seite von Peer Steinbrück mit Reinhold Beckmann über ihr Leben und ihre Ansichten. George W. Bushs Politik bezeichnete sie als "Katastrophe", auf den Kandidaten Obama setzte sie als Wahlamerikanerin alle Hoffnung, und mit klarem Lachen erklärte sie, das sie ihren wahren Lebenstraum, Balletttänzerin zu werden, verfehlt habe.

"Ich muss nur sterben, und sonst gibt es kein Muss" heißt es in einem ihrer unbekannteren Lieder. Am 3. Mai endete ihr Leben, in Asheville, North Carolina, wo sie seit einem Vierteljahrhundert wohnte. Daliah Lavi wurde 74 Jahre alt.