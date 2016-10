Tour und Album Depeche Mode gehen 2017 auf Welttournee

Seit einer Woche ließ ein Countdown auf der offiziellen Depeche Mode-Homepage ahnen, dass am heutigen Dienstag ein Ereignis anstehe. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Auf einer Pressekonferenz in Mailand hat die britische Kultband ein neues Album und eine Welttournee angekündigt. "Wir könnten immer weitermachen", sagte Frontmann und Sänger Dave Gahan am Dienstag vor Journalisten und etwa 500 Fans.

Einen Ausschnitt der neuen Produktionen zeigte die Band in einem kurzen Video-Zusammenschnitt auf der Pressekonferenz, zu der auch Hunderte Fans eingeladen waren. Die Band wolle aber nicht zu viel verraten, sagte Gitarrist und Songschreiber Martin Gore.

Der Vorverkauf für die neue "Global Spirit"-Tournee beginnt am Donnerstag. Eröffnet werden soll sie mit einem Konzert am 5. Mai in Schweden, dann weiter durch Europa führen. Insgesamt 32 Open-Air-Konzerte in 22 Ländern sind geplant. Im Mai und Juni spielen Depeche Mode demnach in sieben deutschen Städten, dies sind die angekündigten Termine:

27. Mai 2017 - Leipzig

5. Juni - Köln

9. Juni - München

11. Juni - Hannover

20. Juni Frankfurt/Main

22. Juni - Berlin

4. Juli - Gelsenkirchen

An dem 14. Studioalbum "Spirit" arbeite die Band seit einigen Jahren, so Sänger Dave Gahan. Produziert werde es von dem britischen Musiker James Ford. "Wir sind sehr zufrieden mit dem, was dabei heraus gekommen ist", so Gahan. Die letzte Platte "Delta Machine" hatten Depeche Mode im Jahr 2013 veröffentlicht.