Fast drei Milliarden Aufrufe "Despacito" ist meistgespieltes Video bei YouTube

"Despacito", der weltweite Megahit der Puertoricaner Luis Fonsi und Daddy Yankee, ist nun das meistgesehene Video bei YouTube. Das Video mit dem Song im Reggaeton-Stil hat auf der Plattform den Rekordwert von 2,997 Milliarden Klicks erreicht - und nähert sich schnell der Drei-Milliarden-Marke. "Despacito" hängte damit "See You Again" von Wiz Khalifa und Charlie Puth ab, den Song aus dem Film "Fast & Furious 7".

"Despacito" war erst im Januar herausgekommen und von Anfang an ein großer Erfolg. In einem Remix vom April trat dann auch der kanadische Popstar Justin Bieber auf, womit das Lied ein weltweit noch viel größeres Publikum erreichte. In dem Rekordvideo, das in der puertoricanischen Hauptstadt San Juan gedreht wurde, wird aber die Originalversion gespielt. Bieber tritt darin nicht auf.

"Despacito" hatte bereits zuvor diverse Rekorde gebrochen. So handelt es sich zum Beispiel auch um den Song, der auf den diversen Video- und Musikplattformen zusammengenommen bislang am häufigsten gestreamt wurde.

Die bisherige Spitzenposition von "See You Again" bei YouTube war nur ein kurzes Zwischenspiel. Der Mix aus Pop-Ballade und Rap war erst Mitte Juli zum meistgeklickten Video auf der Plattform geworden. "See You Again" löste damals " Gangnam Style" ab. Das Video des südkoreanischen Rappers Psy hatte viereinhalb Jahre lang bei YouTube auf dem ersten Platz gelegen.