Posse um "Despacito" Maduro kapert Sommerhit - Sänger protestieren

Die Sänger des weltweiten Sommerhits "Despacito" protestieren dagegen, dass der venezolanische Präsident Nicolás Maduro ihren Song politisch instrumentalisiert. Auf ihren sozialen Kanälen wandten sich die Puerto Ricaner Luis Fonsi und Daddy Yankee am Montagabend (Ortszeit) gegen die veränderte Version: "Meine Musik ist nicht für diejenigen gedacht, die sie zur Propaganda einsetzen", schrieb Fonsi auf Facebook.

"Ich genieße es sehr, dass so viele Versionen von 'Despacito' überall auf der Welt entstanden sind. Aber es gibt eine Grenze", schreibt Fonsi in seinem Post. Von seinem weltweiten Sommerhit gibt es unter anderem einen Remix des kanadischen Sängers Justin Bieber. Der Mix aus Latin-Pop und Reggaeton läuft seit sechs Monaten auf allen Kanälen, hat diverse Preise eingeheimst und stellte einen Streaming-Weltrekord auf.

Omar Cruz/ Universal Music Luis Fonsi & Daddy Yankee

Maduro hatte am Sonntag eine neue Fassung des Liedes veröffentlicht. Statt um eine langsame Verführung geht es nun darum, dass Maduro die Venezolaner auffordert, für seine umstrittene Verfassungsänderung zu stimmen. Fonsi wirft Maduro vor, auf diese Weise den Willen des Volkes manipulieren zu wollen. Der 39-jährige Künstler sagt, er sei nicht gefragt worden und habe der Neuinterpretation nicht zugestimmt. Er liebe Venezuela und wolle diejenigen unterstützen, die für das Land in Freiheit kämpfen.

Staatschef Maduro will am 30. Juli in einer Wahl über die Zusammensetzung der verfassungsgebenden Versammlung entscheiden lassen. Die Opposition befürchtet, dass er mit der neuen Verfassung eine Diktatur errichten will.