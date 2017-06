"Schöne Maid" von Tony Marshall, "Dance Little Bird" (der "Ententanz") von Electronica's, "Die längste Single der Welt" von Wolfgang Petry - das waren Top-Hits in Deutschland in den Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahren. Millionen Singles wurden verkauft, aber wer hört das heute noch? Wenige Menschen, jedenfalls wenn man die Streamingzahlen der Plattform Spotify betrachtet. Viele Songs waren im Lauf der Jahre Nummer-eins-Hits, aber die meisten davon sind heute vergessen oder lösen eher Schaudern aus. Dagegen gibt es andere Lieder, die jeder kennt, die aber in den Hitparaden gar nicht oder nur auf den hinteren Plätzen zu finden waren. Was sind die zeitlosen Songs, die auch nach Jahrzehnten noch populär sind?

Um das herauszufinden, haben wir mit Hilfe von Spotify die beliebtesten Songs - nach Jahrzehnten gefiltert - aus den Streamingdaten der Plattform herausgesucht. Das Ergebnis ist eine "ewige" Hitparade, die sich teilweise sehr von den Charts der damaligen Zeit unterscheidet. Unsere Bestenliste gibt den heutigen Geschmack der Spotify-Hörer in Deutschland wieder, die zum großen Teil jünger als 40 sind.

Die meistgespielten Songs der Fünfzigerjahre

In den Fünfzigerjahren hatten die Deutschen im Wirtschaftswunderland Fernweh - aber musikalisch wurde das durch einheimische Musiker ausgedrückt. "Jimmy, Jonny und Jonas" vom Hula Hawaiian Quartet ließ sie von der Südsee träumen und Freddy Quinn sang von der Gitarre und dem Meer. Unter den größten Erfolgen der gesamten Fünfzigerjahre sind nur wenige ausländische Titel, darunter immerhin "Rock Around the Clock" von Bill Haley.

Schaut man, was von damals übrig blieb, dann dreht sich das Bild um: Die Hörer von heute wollen von deutschem Nachkriegs-Schnulz nichts wissen und streamen die Rock-'n'-Roll-Evergreens aus Amerika. Erst auf Platz 22 kommt ein deutsches Lied: "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" von Conny Francis, Freddy Quinn belegt Platz 26, und auf Platz 41 besingt Lolita den Seemann, dessen Heimat das Meer ist.



Die meistgespielten Songs der Sechzigerjahre

Die Swinging Sixties spiegelten sich in den damaligen Plattenverkäufen nur bedingt wider: In der Jahrzehntabrechnung der Charts von damals liegt die Titelmelodie von "Dr. Schiwago" vorne, Heintjes "Mama", der Volksmusik-Klassiker "Drei Weiße Birken". Diese Schlagermusik wird vom jungen Spotify-Publikum ignoriert. Stattdessen dominieren die Pop-Klassiker von den Rolling Stones (viermal), Simon & Garfunkel (dreimal), Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, den Beach Boys und den Monkees (je zweimal). Interessant, dass zumindest in unserer Streaming-Parade die Beatles relativ weit hinten rangieren. Vielleicht hat es damit zu tun, dass sie erst seit relativ kurzer Zeit bei Spotify zu finden sind - erst Weihnachten 2015 wurde ihr Songkatalog für den Streamingdienst freigegeben.

Um einen deutschen Song zu finden, muss man schon ziemlich weit nach unten scrollen in der Spotify-Liste: Auf Platz 131 findet sich der Schlager "Ich will keine Schokolade" von Trude Herr, auf 141 "Schöner fremder Mann" von Connie Francis und auf 145 "Schuld war nur der Bossa Nova" von Manuela.



Die meistgespielten Songs der Siebzigerjahre

Während international Glam Rock, Classic Rock und später Disco entstanden, hielten die deutschen Plattenkäufer weiterhin die heimischen Stars hoch - Dieter Thomas Hecks "Hitparade" bestimmte, was Erfolg hatte. Einige der Schlagersänger von damals mögen heute noch die Provinzhallen füllen, bei den Spotify-Hörern finden sie keine Gnade: kein deutscher Interpret unter den ersten 50. Viermal finden wir Abba unter den ersten 50 und dreimal Queen. Interessant sind die hohen Positionen von Songs, die niemals als Single veröffentlicht wurden: etwa "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin und "The Passenger" von Iggy Pop.

Immerhin noch unter den Top 100 von heute sind Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld", Platz 53) und Juliane Werding ("Am Tag, als Conny Kramer starb", Platz 59), Marianne Rosenberg ("Er gehört zu mir", Platz 74) und Udo Jürgens ("Aber bitte mit Sahne", Platz 96). Die spielt man auch heute noch gern, wenn auch manchmal mit ironischem Unterton.



Die meistgespielten Songs der Achtzigerjahre

In den Achtzigerjahren wurden deutsche Musiker auch jenseits der Schlagerszene selbstbewusster - Stichwort "Neue Deutsche Welle". Künstler wie Nena, Falco und Alphaville werden auch heute noch gehört. Die Top 10 der heute meist gespielten Songs ist dagegen fest in der Hand von internationalen Superstars wie Toto, Michael Jackson und a-ha.

Einige in den Achtzigerjahren veröffentlichte Songs wurden erst später zu Klassikern: etwa "Should I Stay Or Should I Go" von The Clash im Jahr 1991 durch einen Levi's-Werbespot oder "I'm Gonna Be (50 Miles") von den Proclaimers durch den Film "Benny & Joon" (1993). Überraschend weit hinten rangiert das deutsche Pop-Duo, dem man in den Achtzigerjahren kaum aus dem Weg gehen konnte: Der erste Titel von Modern Talking ("Brother Louie") kommt erst auf Platz 111.



Die meistgespielten Songs der Neunzigerjahre

In den Neunzigerjahren beginnen sich heutiger und damaliger Geschmack anzugleichen: Die ersten 13 Songs auf der Spotify-Liste von heute erreichten bei ihrem Erscheinen alle Platz 1 oder 2 in den deutschen Charts - mit Ausnahme des Lieds, das über alle Dekaden hinweg heute am populärsten ist: "Wonderwall" von Oasis. Der Song dümpelte zwar ein halbes Jahr in den deutschen Charts herum, kam aber nie über Platz 17 hinaus. Ein Spätentwickler, der zum ewigen Gassenhauer wurde und von dem der Songschreiber Noel Gallagher sagt, dass er ihn "nicht besonders mag".

Erstmals finden sich Hip Hop (Coolio, Crazytown, Blackstreet, Eminem) und Grunge (Nirvana) vorne in den Charts. Wo sind die deutschen Künstler? Fools Gardens "Lemon Tree" steht auf Platz 10, aber die deutsche Sprache erklingt erstmals auf Platz 42: "Verdammt ich lieb Dich". Und wer hätte gedacht, dass "Losing My Religion" von R.E.M. es bei seinem Erscheinen nicht in die deutschen Charts geschafft hat?



Die meistgespielten Songs der Nullerjahre

Die zeitlosen Songs der Nullerjahre, jedenfalls nach dem Geschmack der Spotify-Hörer, kommen alle aus dem Genre Alternative Rock: Gleich fünfmal ist Linkin Park in unseren Charts - in der deutschen Hitparade konnten sie nur einmal über den Platz 10 hinausklettern. Dreimal finden wir Green Day, zweimal die Red Hot Chili Peppers. Aber auch deutscher Hip-Hop aus dem letzten Jahrzehnt, etwa von Sido, Samy Deluxe und Seeed, wird heute noch gehört.

Auf Platz 16 finden wir ein Lied namens "Ich will immer wieder dieses Fieber spür'n", gesungen von einer aufstrebenden Künstlerin namens Helene Fischer. Deren große Erfolge kamen erst nach 2010 - ob das "zeitlose Songs" sind, können wir erst in einigen Jahren bewerten.

Gesamtschau

Stellt man eine Liste der populärsten Songs aus allen sechs Dekaden auf (die Top 99 finden Sie in übersichtlicher Form als Tabelle unterhalb dieses Absatzes), dann gibt es ein klares Ergebnis: Die Achtziger- und Neunzigerjahre dominieren über alle anderen Jahrzehnte. Der erste Siebzigerjahre-Song steht auf Platz 20, der erste 60er-Song auf Platz 55. Und die Rock-'n'-Roll-Klassiker der 50er Jahre folgen alle erst nach Platz 200. Interessant ist, dass die Hits aus den Nullerjahren heute weniger gehört werden als die aus früheren Jahrzehnten.

Die 99 meistgespielten Spotify-Songs der 1950 bis 2000er in der Übersicht Position Künstler Titel Jahrzehnt 1 Oasis Wonderwall 1990er 2 Coolio Gangsta's Paradise (feat. L.V.) 1990er 3 Nirvana Smells Like Teen Spirit 1990er 4 Toto Africa 1980er 5 Lou Bega Mambo No. 5 (A Little Bit of...) 1990er 6 Michael Jackson Billie Jean 1980er 7 Backstreet Boys I Want It That Way 1990er 8 Survivor Eye of the Tiger 1980er 9 Journey Don't Stop Believin' 1980er 10 a-ha Take On Me 1980er 11 Eurythmics Sweet Dreams (Are Made of This) 1980er 12 Haddaway What Is Love 1990er 13 Bryan Adams Summer Of '69 1980er 14 Men At Work Down Under 1980er 15 Britney Spears ...Baby One More Time 1990er 16 Earth, Wind & Fire September 1980er 17 Falco Rock Me Amadeus 1980er 18 Rednex Cotton Eye Joe 1990er 19 Bon Jovi Livin' On A Prayer 1980er 20 Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama 1970er 21 Spice Girls Wannabe - Radio Edit 1990er 22 Cyndi Lauper Girls Just Want To Have Fun 1980er 23 Kenny Loggins Footloose - 1998 1980er 24 Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) 1980er 25 Eiffel 65 Blue (Da Ba Dee) 1990er 26 Queen Bohemian Rhapsody 1970er 27 Wham! Wake Me Up Before You Go-Go 1980er 28 Fools Garden Lemon Tree 1990er 29 Ace of Base All That She Wants 1990er 30 Red Hot Chili Peppers Under The Bridge 1990er 31 Michael Jackson Beat It - Single Version 1980er 32 Crazy Town Butterfly 1990er 33 KISS I Was Made For Lovin' You 1970er 34 The Police Every Breath You Take 1980er 35 Soft Cell Tainted Love 1980er 36 Blackstreet No Diggity 1990er 37 Linkin Park Numb 2000er 38 Linkin Park In The End 2000er 39 Queen Another One Bites The Dust 1980er 40 Eagles Hotel California 1970er 41 Van Halen Jump - Remastered Version 1980er 42 Aqua Barbie Girl 1990er 43 The White Stripes Seven Nation Army 2000er 44 Rick Astley Never Gonna Give You Up 1980er 45 Eagle-Eye Cherry Save Tonight 1990er 46 Inner Circle Sweat (A La La La La Long) 1990er 47 Village People YMCA 1970er 48 Smash Mouth All Star 1990er 49 Queen Don't Stop Me Now 1970er 50 Guns N' Roses Sweet Child O' Mine 1980er 51 Nirvana Come As You Are 1990er 52 Dire Straits Sultans Of Swing 1970er 53 Bloodhound Gang The Bad Touch 1990er 54 Phil Collins In The Air Tonight 1980er 55 Simon & Garfunkel The Sound of Silence 1960er 56 Nena 99 Luftballons 1980er 57 Backstreet Boys Quit Playing Games (With My Heart) 1990er 58 Wheatus Teenage Dirtbag 1990er 59 Natalie Imbruglia Torn 1990er 60 Fugees Killing Me Softly with His Song 1990er 61 Mr. President Coco Jamboo 1990er 62 Christina Aguilera Genie in a Bottle 1990er 63 Robbie Williams Angels 1990er 64 Pink Floyd Another Brick In The Wall, Pt. 2 1980er 65 Snow Patrol Chasing Cars 2000er 66 Papa Roach Last Resort 2000er 67 4 Non Blondes What's Up? 1990er 68 Rage Against The Machine Killing In The Name 1990er 69 AC/DC Thunderstruck 1990er 70 Eminem Without Me 1990er 71 Guns N' Roses Paradise City 1980er 72 Blur Song 2 1990er 73 Los Del Rio Macarena 1990er 74 Liquido Narcotic 1990er 75 AC/DC Highway to Hell 1980er 76 Scatman John Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) 1990er 77 Whigfield Saturday Night 1990er 78 The Cranberries Zombie 1990er 79 Queen Under Pressure 1980er 80 ABBA Dancing Queen 1970er 81 Metallica Nothing Else Matters 1990er 82 Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising 1960er 83 Depeche Mode Enjoy the Silence 1980er 84 R.E.M. Losing My Religion 1990er 85 3 Doors Down Kryptonite 2000er 86 Matthias Reim Verdammt ich lieb Dich 1990er 87 *NSYNC Tearin' up My Heart 1990er 88 The Clash Should I Stay or Should I Go 1980er 89 The Rolling Stones (I Can't Get No) Satisfaction 1960er 90 Crash Test Dummies Mmm Mmm Mmm Mmm 1990er 91 TLC No Scrubs 1990er 92 Bon Jovi You Give Love A Bad Name 1980er 93 Katrina & The Waves Walking On Sunshine 1980er 94 Fugees Ready or Not 1990er 95 Falco Der Kommissar 1980er 96 JAY Z Hard Knock Life - The Ghetto Anthem 1990er 97 The Proclaimers I'm Gonna Be (500 Miles) 1980er 98 Red Hot Chili Peppers Californication 2000er 99 Alice Cooper Poison - Single Version 1980er

Welche Daten liegen der Visualisierung zugrunde? Die "Spotify-Platzierung" bezeichnet die Rangliste, der von Spotify Nutzern in Deutschland meistgespielten Songs aus dem jeweiligen Jahrzehnt. Im Gegensatz zu den Gesamtzahlen weltweit - diese sind für jeden Song in der Spotify-App einsehbar - werden diese Angaben i.d.R. von Spotify nicht veröffentlicht. Auf Anfrage wurden Sie uns jedoch für diese Geschichte zur Verfügung gestellt. Die "Höchste Chart-Platzierung" steht für die top-Platzierung eines Songs im Jahrzehnt seines ursprünglichen Erscheinens. Gemessen anhand der offiziellen Media Control Musikcharts für Deutschland, ermittelt über die Website chartsurfer.de und Wikipedia. Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Zuordnung von Spotify-Liedern zu den Jahrzehnten? Durch verschiedene Technologiewechsel (Schallplatte, CD, Download, Online-Stream) sind die Titel in den Datenbanken nicht mit ihrem Original-Veröffentlichungsjahr versehen, sondern nur mit dem Datum der letzten Wiederveröffentlichung. Wir haben daher anhand von populären Nutzer-Playlisten sowie den deutschen und amerikanischen Charts der jeweiligen Jahrzehnte eine möglichst umfassende Liste für jedes Jahrzehnt erstellt. Für diese Liste hat Spotify dann die Rangfolge der in Deutschland meistgespielten Songs ermittelt.

