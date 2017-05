Die Toten Hosen Busfahrer der deutschen Seele

Keine Band ist eigentlich so sehr Deutschland, wie die, die seit Jahren unter der Flagge des knöchernen Bundesadlers reist: Die Toten Hosen. Thematisch immer voller German Angst, ein musikalisches Noppenschuhballett zwischen Fernweh und Freibierzelt, getragen von der Idee einer Mannschaftsfreundschaft. In langen Hand-auf-die-Schulter-Ketten grölt man sich ewige Treue zu, auch wenn - es ist so eine "Laune der Natur" - natürlich immer wieder ein Spieler die Kette verlässt.

Wie gern würde man einfach immer so weitermachen, alles lassen, wie es gewesen ist, bis zum bitteren Ende. Dass Campino, wie er in einem seiner jüngsten Interviews andeutet, bei der Bundestagswahl Merkel wählen wird, weil man in Tagen wie diesen jemanden braucht, der sich mit dem Job schon auskennt, ist eigentlich keine Überraschung, denn diese Einstellung passt zu ihm, wie auch zu seinem neuen Album. Die Toten Hosen machen auf ihrem 16. Studioalbum "Laune der Natur" den Job, mit dem sie sich seit der Ära Kohl gut auskennen: Sie nehmen den Hörer mit auf eine testosteronsatte Busreise durchs Land.

Hosen-Seele auf Reisen

Saß man während ihres ersten Albums, 1982, noch mit ihnen im Opel und hörte Punk, der (übrigens auch sehr deutsch) Amerika und Großbritannien imitierte, so hatten sie schon damals den exakt gleichen Unterton: Sehnsucht. Wegwollen aus diesem Düsseldorf. Der Anti-Patriotismus, das sich immer irgendwie Wegsehnen, weil es woanders - London? Buenos Aires? - aufregender zu sein scheint, bei zeitgleich ambivalent spöttelnder Heimatliebe ("Modestadt Düsseldorf") - genauso geht die deutsche Hosen-Seele auch heute noch auf Reisen.

Nach 30 Jahren Bandgeschichte fuhren die Hosen mit "Tage wie diese" 2012 ihren größten Hit ein. Auf ihrem neuen Album sitzt man mit ihnen nun im "ICE nach Düsseldorf", zurück nach Hause also. Musikalisch geht es in vielen Tracks trommelnder, schmutziger und schneller zu als auf dem Vorgänger. "Urknall" etwa eröffnet das Album mit Maximalgeschwindigkeitsschlagzeug und sirenenhafter E-Gitarre, ganz so, als würde man sich mit aller Kraft abstoßen wollen, von allen Stadionschlager-Erwartungen. "Wir wollen zurück auf den Bolzplatz", versichert Campino textlich noch mal hinterher, denn das weiß ja jeder: Doppelt hält besser. Der ganze Song ist ein Versprechen an den Fan: Alles wird wieder beim Alten geblieben sein, wirklich, wirklich! Und der Fan hat keine Zeit zu zweifeln, denn dann stimmt der Song schon in den Mannschaftsbus-Gesang ein: "Oooh-Hoo-Hoooh".

Ein guter Busfahrer macht das so. Er achtet darauf, dass seine Passagiere mitsingen können, und die Hosen sind sehr gute Busfahrer. Sie wissen, Mitsingvokale sind der Kitt zwischen ihnen und ihren Fans, also ist das ganze Album selbstverständlich voll davon. In "Wannsee" singt ein "Woah"- Chor. Im Titeltrack geht es "Hey hey hey" und "Oo-oh". In "Energie" tanzt ein Zauberflöten-artiges "Pa-pa-pa-papap" während die Beziehungsendegeschichte aus "Alles Passiert" wieder in ein: "Oooh!" mündet.

"Wooooah-Woooahhh"

Die Hosen singen zwar davon, ihre Reise im ICE zurück nach Düsseldorf "schwarz zu fahren" und außerdem natürlich "im Sarg am Fensterplatz" zu sitzen, aber all das ist, wie ihr "Urknall"-Versprechen, nur ihre Art, ihren Lieblingsthemenkomplex Erinnerungen und Vergänglichkeit zu verstilmitteln, für immer Punk. Denn eigentlich, klar, sitzen die Hosen heute über einem Biomenü von Johann Lafer im Bordrestaurant. Gitarrist Breiti verträgt nämlich nur noch Bio - das verraten sie in "Wie viele Jahre/Hasta La Muerte", das im Refrain zwar melodische Ähnlichkeiten mit Matthias Reims "Verdammt ich lieb dich" aufweist, aber dank all der angeschlagenen Saiten angenehmer daherkommt, als das jetzt klingt.

ANZEIGE Die Toten Hosen:

Laune der Natur JKP (Warner); Audio CD; 17,99 Euro

Der überraschendste Track des Album ist "Wannsee". Eine viel zu späte Antwort auf das "Westerland" der Ärzte, das in den Strophen auf einem lichtdurchlässigen Reggaebeat dahintuckert. Das klingt ganz nett, fast will man sagen: neu, aber dann bricht über einem voluminösen "Wooooah-Woooahhh" wieder alles im typischen Hosenrock-Refrain zusammen. "Wannsee, wann sehn wir uns wieder?" Irgendwie ist man verwundert, dass es diese Zeile bisher noch nicht gegeben hat.

Wo die Reise endet? Da, wo sie begann natürlich. Im Nichts. Der erste Satz des Albums ist "Der Manager ist tot", und das letzte gesungene Wort hat ihr 2016 verstorbener langjähriger Schlagzeuger Wolfgang "Wölli" Rohde. Sein 2011 veröffentlichtes "Kein Grund zur Traurigkeit", auf dem er klingt wie ein guter, alter Fan des guten, alten Johnny Cash eben klingt, darf das Album schließen.

Wie wetterfestes Metall

Und auch dazwischen liegt Trauer. In "Eine Handvoll Erde" berichtet Sänger Campino zur Gitarrenmelodie tagebuchartig von der Beerdigung ihres Managers Jochen Hülder. Reisen, egal, ob sie im Opel, im Bus oder im ICE angefangen haben, sie enden unweigerlich zu Fuß, auf dem Friedhof.

Zwischendurch findet auch das schon leicht ausgetretene Thema "Campino wehrt sich gegen Kritik" einen Platz, im Song "Pop & Politik". Darin brüstet er sich ironisch damit, dass er sich nicht politisch äußern soll, weil angeblich keiner die Vermischung von Pop und Politik hören wolle, nur um dann, abgesehen von der Vorabsingle "Unter den Wolken", tatsächlich keinen politischen Song mit auf das Album zu nehmen.

Sich jetzt die Frage zu stellen, ob all das noch Punk ist, wäre, wie sich jedes Jahr aufs Neue zu ärgern, dass die Bahn schon wieder nicht auf den Winter vorbereitet war. Die Hosen sind die Väter all dieser Deutschpoeten, der "Auf uns"-Bouranis und "80 Millionen (Döö-döp-dööö-döp dööö")"-Giesingers. Das Radio ist voll von "Toten Höschen" wie Jennifer Rostock.

Ja, das sind die Referenzgruppen, in die man Die Toten Hosen heute stellen muss. Sie wirken darin wie wetterfestes Metall: solide, ein bisschen langweilig, aber eben auch selten so blank poliert, dass ihr Radiorock allzu kitschig wirken würde. "Laune der Natur" ist so gemeint und so gefühlt. Eine Busreise auf Platte, für alle, die früher Pfadfinder waren.