Rap gegen Dschihadisten: Erklär deinen Islam!

In seinem Heimatort Kidal zerstörten Dschihadisten seine Instrumente; sie drohten dem Gitarristen, ihm die Finger abzuschneiden. Musik sei Sünde! Islamistische Fanatiker, die weite Teile von Malis Norden beherrschen, haben Musizieren verboten. Ahmed Ag Kaedi erzählt die traurige Geschichte im Hof eines Hauses in Bamako. Der Flüchtling, den Heimweh nach der Wüste plagt, kann sich auch in Malis Hauptstadt nicht sicher fühlen. Denn als Tuareg gehört Ahmed Ag Kaedi zu einem Volk, das seinen eigenen Staat anstrebt, und teilweise mit den Islamisten kooperiert. Im Süden misstrauen viele jedem Tuareg.

Doch bei seinen Musikerkollegen ist Ahmed willkommen. Sie bereiten ein Festival vor, auf dem Malier der verschiedenen Ethnien ihre Treue zu ihrem Land und für einen toleranten Islam bekunden. Stars der Show sind der Ngoni-Virtuose Bassekou Kouyaté, der für einem Grammy nominiert wurde, der Rapper Master Soumy aus der malischen Hip-Hop-Szene und die Singer/Songwriterin Fatoumata Diawara. Die 34-Jährige verließ Afrika mit 19 und wurde in Europa als Schauspielerin bekannt; als Musikerin arbeitete sie mit Jazzgrößen wie Dee Dee Bridgewater und dem kubanischen Pianisten Roberto Fonseca. Speziell für das Festival reiste Diawara in ihre Heimat.

Sport und Musik sind plötzlich Sünde

Die Rückkehr der Künstlerin stellte der Autor Lutz Gregor in den Mittelpunkt seines Films "Mali Blues". So dokumentiert er Diawaras Besuch im Dorf ihrer Vorfahren, wo die Schönheit aus dem Showbusiness die Landfrauen mit einem Dialog über Beschneidung und arrangierten Heiraten begeistert. Beim Festival filmte Gregor die Sängerin auch hinter der Bühne, die man auf einem Ponton im Niger-Fluss errichtet hatte.

Diawaras Auftritt bildete den Höhepunkt des "Festival sur le Niger" in der Stadt Segou. Das Musikfest im Süden ersetzt nun das berühmte "Festival au Desert" in der Wüste bei Timbuktu, das seit 2012 nicht mehr stattfinden kann. Damals hatten islamistische Fanatiker im Norden Malis die Macht übernommen. Sie errichteten Scharia-Gerichte, zwangen Frauen, Schleier zu tragen, und verboten Sport und Musik. Inzwischen wurden die Islamisten zwar mit Hilfe französischer Truppen aus etlichen Gebieten wieder vertrieben. Doch die Angst blieb, zumal die Glaubenskrieger sogar in der Hauptstadt zuschlagen: Im vergangenen November starben bei einer Geiselnahme in Bamakos größtem Hotel 20 Menschen; im März attackierten Bewaffnete die Militärmission der Europäischen Union, an der die Bundeswehr mit 200 Soldaten teilnimmt.

Ein Festival im Ausnahmezustand

Angesichts der Terrorgefahr verkümmert die früher vibrierende Musikszene sogar in der Metropole. Klubs haben geschlossen. Der Film "Mali Blues" zeigt, wie die Menschen in Bamako vor dem Moschee-Besuch kontrolliert werden - weibliche Sicherheitskräfte filzen die Frauen, Männer tasten Männer ab. Den Ausnahmezustand verlängerte die Regierung gerade bis März 2017. Dass da ein Großereignis wie das Festival in Segou stattfinden konnte, spricht für den Mut des Landes, das bislang für seinen toleranten Islam berühmt war.

Den beschwört der Rapper Master Soumy in seinem Hit "Explique ton Islam" - die Dschihadisten sollen erklären, was Unterdrückung, Gewalt und Folter mit dem Islam zu tun hätten. Für ihn sei die Religion des Propheten eine Botschaft der Brüderlichkeit. Soumy rappt auch über Probleme wie fehlende Schulbildung für Mädchen und den miserablen Zustand der Straßen. Dabei nennt er Namen von Verantwortlichen und prangert sie an. Das unterscheidet die Hip-Hopper von den Griots, den traditionellen Preissängern, die ihr Geld vor allem mit Lobliedern auf die Mächtigen verdienen.

Aus einer der ältesten Griot-Familien kommt Bassekou Kouyaté. "Wenn die Islamisten die Musik verbieten, reißen sie Mali das Herz heraus", sagt der 50-Jährige. Kouyaté brachte es vom lokalen Hochzeitsmusiker zum internationalen Star der Weltmusik. Er revolutionierte die Ngoni-Laute, die als eine Vorgängerin des Banjo gilt, indem er mehr Saiten und neue Stimmungen erfand. Kouyaté rockt auf seiner Ngoni! Im Film zeigt er stolz das Fußpedal für Echo- und Wahwah-Effekte.

"Mali Blues" kommt am 29. September in Deutschland in die Kinos.

