Dokumentation über Whitney Houston "Sie war bisexuell"

Auch in Wien gibt sie alles. "I Will Always Love You", Whitney Houstons größter Hit, begeistert die Fans in der Stadthalle. Anschließend verschwindet Houston zu einer Pause hinter der Bühne. Schweißnass sinkt sie auf einen Stuhl, Tränen strömen ihr übers Gesicht, so sehr hat sich verausgabt.

Minutenlang heult sie. Schließlich schneuzt sie sich die Nase, setzt ihr berühmtes Lächeln auf - und tritt zum nächsten Song zurück ins Licht. The show must go on.

Die nie zuvor gezeigte Backstage-Szene findet sich am Ende von "Whitney: Can I Be Me", einem Dokumentarfilm, der jetzt beim New Yorker Tribeca Film Festival Premiere hatte. Mit einem Camcorder während Houstons letzter Welttournee 1999 festgehalten, offenbart der Moment ihre ganze Fragilität.

Es war das Jahr, in dem ihr langer privater Absturz immer mehr an die Öffentlichkeit dringen würde, bevor er 2012 in ihren tragischen Tod mündete.

Mit ihrer beispiellosen Stimme war Houston einer der bekanntesten Popstars der Welt. Ihr Talent wurde zuletzt überschattet von privaten Turbulenzen. Was sich dabei wirklich hinter den Kulissen abspielte, wenn sie mit sich und ihren Dämonen allein war, enthüllt "Whitney: Can I Be Me" zum ersten Mal. Der Film ist ab August im US-Bezahlsender Showtime zu sehen und soll später nach Europa kommen.

Filmemacher Nick Broomfield und der österreichische Musikvideo-Regisseur Rudi Dolezal porträtieren Houston als Opfer einer unbarmherzigen Branche - und einer Gesellschaft, deren Klippen auch eine Ikone wie sie am Ende nicht umschiffen konnte: Reichtum, Armut, Liebe, Hass, Einsamkeit, Rassismus - und Homophobie.

Ihre Stimme beglückte Millionen - während sie selbst immer tiefer im Unglück versank. Broomfield und Dolezal nähern sich dabei einer Wahrheit, die so deutlich noch nie ausgesprochen wurde. Denn nicht nur ihre von Drogen und Alkohol geprägte Ehe mit R&B-Sänger Bobby Brown wurde ihr demnach zum Verhängnis - sondern die Liebe zu ihrer besten Freundin Robyn Crawford, die der erzwungenen Selbstverleugnung nicht standhielt.

"Ich glaube nicht, dass sie lesbisch war, aber ich glaube, sie war bisexuell", sagt Houstons langjährige Stylistin Ellin Lavar in "Whitney". Niemand habe ihr näher gestanden als Crawford, ihre Kindheitsfreundin, Assistentin, Kreativdirektorin. "Robyn und Whitney waren wie Zwillinge", sagt Kevin Ammons, damals einer ihrer Leibwächter. "Sie waren unzertrennlich."

"Sie war die einzige Person, die Whitney völlig verstand", berichtet Dolezal am Rande der Filmpremiere. Bis Crawford ihren Kreis verließ - vermutlich nicht freiwillig. Homosexualität sei tabu gewesen, sagt eine ihrer Background-Sängerinnen in "Whitney". "Schwarze Männer, ja. Schwarze Frauen - nein."

Wie brisant dieses Thema immer noch ist, zeigt sich auch daran, dass Houstons Familie den Film beinahe verhindert hätte. Die Premiere hätten sie fast absagen müssen, erzählt Broomfield und windet sich: "juristischer Kram." Um Houstons Heiligenschein wird weiter gekämpft.

Diesen Heiligenschein schuf Produzent Clive Davis, der sie 1983 entdeckte: Er sah sie als Crossover-Star, den er dem weißen Publikum verkaufen konnte. Wie sehr die 19-Jährige, die aus einer Gospelkirche kam, dafür ihre Seele verraten musste, gesteht Ken Reynolds, Ex-Publizist des Davis-Labels Arista: Man habe "keinen weiblichen James Brown" gewollt.

Die R&B-Musikszene nahm ihr das übel. Schon 1989 wurde sie bei den Soul Train Awards als - wie sie selbst sagte - "nicht schwarz genug" ausgebuht. In jener Nacht lernte sie Brown kennen, den Bad Boy der Szene. Es war ein Schlüsselmoment ihres Lebens: Was sie professionell nicht durfte, lebte sie fortan hinter verschlossenen Türen aus.

Erst 2002 löste sie sich von ihrem Mentor Davis, der seinerseits bei Arista in Ungnade gefallen war. Doch ihre Lebenswege blieben bis zuletzt verbunden: Houston starb kurz vor einem Konzert zu Davis' Ehren - im selben Hotel.

Dolezal interviewte Davis sechseinhalb Stunden lang, doch nichts davon landete im Film. Kaum Zufall: Davis ließ sich gerade seinerseits mit einer unkritischen Dokumentation feiern, die das Tribeca Film Festival eröffnete, samt Konzert in der Radio City Music Hall, bei dem Houston-Weggefährten wie Aretha Franklin und Dionne Warwick - ihre Cousine - Loblieder auf ihn sangen.

Die Ironie: 2013 outete sich Davis selbst als bisexuell. Für Houston war das nie denkbar. Bis zuletzt hätten sie alle ausgenutzt, erinnert sich Stylistin Lavar - mit unvermeidlichem Ende: "Sie starb an gebrochenem Herzen."