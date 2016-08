Dusty Springfields wechselvolle Karriere: Im besten Sinne unbequem

Mitte der Achtzigerjahre galt Dusty Springfield als abgewrackte Ikone von Vorgestern. Damals hauste die Britin halbvergessen in einer Einzimmerwohnung in Los Angeles und hatte weder einen Plattenvertrag noch Geld. Ihre Träume von Hollywood und großen amerikanischen Bühnen hatten sich verflüchtigt und Angebote, ihre alten Hits in kleinen Nachtclubs aufzuführen, lehnte sie angeekelt ab.

Die Gedanken an ihren nahenden 50. Geburtstag spülte sie mit Alkohol runter und die Vorstellung, dass ihre Karriere noch mal in Fahrt kommen könnte, erschien abwegig. Und dann waren da noch diese beiden Nervensägen aus England, die mit ihr unbedingt einen Song aufnehmen wollten; Neil Tennant und Chris Lowe, zwei junge, glühende Fans, auch als Pet Shop Boys bekannt, ließen sich nicht abwimmeln, so oft sie auch ablehnte.

Freunden gegenüber zeterte Springfield, dass deren Musik ihr ohnehin fremd sei. Aber die Pet Shop Boys hatten nun mal "What Have I Done To Deserve This?", einen Song von dem sie sicher waren, dass er maßgeschneidert für Dusty Springfield sei. Dummerweise hielt das nicht mal ihre Plattenfirma EMI für eine tolle Idee, da man dort befürchtete, dass die abgemeldete Springfield die Karriere des Duos beschädigen könne. Aber insbesondere Neil Tennant blieb hartnäckig. Fast drei Jahre stellten sie ihr via Fax und Telefon nach, bis Dusty Springfield entnervt nachgab, um endlich wieder ihre Ruhe zu haben.

Soul verändert ihr Leben

"Wie soll ich singen? Was stellt ihr euch vor?", soll sie die zwei am ersten Tag im Studio gefragt haben. "Sei einfach Dusty", antwortete Neil Tennant. Ende 1987 rauschte "What Have I Done To Deserve This?" dann in den USA und Großbritannien an die Spitze der Charts und verschaffte Dusty Springfield tatsächlich ihren ersten Hit seit 1970 und das Comeback, das sie selber nicht mehr für möglich gehalten hatte. Und dass sie später behauptete, sofort von der Idee, mit den Pet Shop Boys ins Studio zu gehen, begeistert gewesen zu sein, war dann auch egal.

In diesem Jahrtausend gilt Dusty Springfield längst als Klassiker, und es gibt nicht wenige Kritiker und Musiker, die sie für die beste Sängerin halten, die England je hervorbrachte. In London wurde sie 1939 als Mary O'Brien geboren und wurde in den Fünfzigerjahren als Mitglied des Folktrios The Springfields bekannt, dem auch ihr Bruder Tom angehörte. Auf einer Reise in den USA hörte sie dann viele Soul-Hits im Radio, war außer sich vor Begeisterung und beschloss, ihre Karriere umzukrempeln.

Ein Jahrzehnt Chart-Königin

Die eher schüchterne Mary O'Brien verwandelte sich in die schillernde Dusty Springfield, die sich hinter viel Make-up und einem imposanten Turm aus Haar versteckte. Ihre erste Solo-Single "I Only Wanna Be With You" war gleich ein Bestseller. Das darauf folgende Debutalbum "A Girl Called Dusty" bot eine schmissige Song-Sammlung, darunter viele Soul-Coverversionen. Auch deshalb gilt Dusty Springfield als die Künstlerin, die den Soul-Sound von Motown-Künstlern wie The Supremes, The Temptations und Stevie Wonder in England populär machte.

Zudem punktete sie als meisterhafte Interpretin von Burt-Bacharach-Hits wie "The Look of Love". Mitte der Sechzigerjahre war die die Königin der britischen und amerikanischen Charts. Dass sie dabei im allerbesten Sinne auch unbequem war, illustrierte ihre damals für viel Wirbel sorgende Weigerung, in Südafrika Konzerte zu geben, bei denen das schwarze Publikum vor der Tür bleiben sollte.

Der Traum ihrer Karriere hätte das Album "Dusty in Memphis" werden sollen, eine Platte, die sie in den Studios aufnahm, in denen sonst ihre Idole wie Aretha Franklin und Otis Redding zu Hause waren. Aber als sie dort vorm Mikrofon stand, gingen ihr vor Aufregung und Nervosität die Nerven durch. Sie warf mit Aschenbechern nach dem Produzenten Jerry Wexler und verschanzte sich stundenlang in ihrer Garderobe, um bloß nicht singen zu müssen.

Was Led Zeppelin ihr zu verdanken haben

Dass dort trotzdem eine der besten Platten aller Zeiten entstand, ahnte sie definitiv nicht. Im Gegenteil, als "Dusty in Memphis" veröffentlicht wurde, galt sie als Flop. Mittlerweile ist das Werk, von dem sich Quentin Tarantino den Song "Son of a Preacher Man" für seinen Film "Pulp Fiction" rauspickte, stets weit oben auf den Beste-Platten-aller-Zeiten-Listen zu finden.

Kein Wunder, vermutlich weil ihr die Nerven so blank lagen, sang Springfield so packend wie nie zuvor. Dass sie nebenbei ihrer US-Plattenfirma den Tipp gab, Led Zeppelin, die neue Band ihres Studio-Bassisten John Paul Jones, unter Vertrag zu nehmen, ist eine andere Geschichte.

In den Siebzigern verblasste ihr Ruhm dann so langsam. Große Hits gelangen ihr kaum noch, ihr Sound erschien überholt. Dazu kam, dass sie Frauen Männern vorzog, was damals im Popgeschäft noch als Skandal galt und ihren Alltag auch nicht einfacher machte.

In den Achtzigern schien ihre Karriere dann endgültig Geschichte zu sein. So waren es dann tatsächlich die Pet Shop Boys, die Dusty Springfield wieder auf die Spur brachten. Nach "What Have I Done To Deserve This" servierten die ihr noch die Hits "Nothing Has Been Proved" und "In Private". Die beiden letztgenannten Songs waren dann auch auf Springfields Comeback-Album "Reputation" zu hören, das ihre finale große Platte wurde, lange vergriffen war und nun um viel Musik (Remixe und B-Seiten) sowie eine DVD mit Videoclips erweitert, mit einem ausgiebigen Booklet neu aufgelegt wurde.

Der Sound der Produktion mag heute, auch wenn er hier angenehm remastert wurde, etwas angestaubt klingen, aber die Songs und vor allem Springfields Stimme sind noch immer umwerfend. Als sie im März 1999 mit 59 Jahren an Brustkrebs starb, trauerte ganz Großbritannien. Zur Beerdigung kamen Elvis Costello, George Michael, Elton John und selbstverständlich die Pet Shop Boys.