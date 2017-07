Rettung der E-Gitarre Neue Helden für alte Saiten

"Niemand möchte mehr eine elektrische Gitarre", schlagzeilte das amerikanische Online-Magazine "Quartz" im Juni und veröffentlichte verstörende Zahlen: In den USA sank der Verkauf des Instruments von 1,5 Millionen Stück im Jahr 2007 auf derzeit rund eine Million Exemplare im Jahr. Statt wie früher 2,1 Milliarden Dollar jährlich setzte Gibson in den vergangenen drei Jahren jeweils nur 1,6 Milliarden um. Der bedeutendste Gitarrenhersteller schreibt - wie sein Rivale Fender - rote Zahlen. "Guitar Center", Amerikas größte Musikinstrument-Kette, hat 1,6 Milliarden Dollar Schulden.

"Wir brauchen Gitarren-Helden", erklärt George Gruhn aus Nashville. Der 71-jährige Geschäftsmann hat Idolen wie Eric Clapton und Paul McCartney Gitarren verkauft und trauert den Zeiten nach, als junge Leute nach dem Erscheinen von Jimi-Hendrix- oder Beatles-Platten in die Geschäfte fluteten und nach neuen Verstärkern und Fußpedalen fragten. "Die elektrische Gitarre war neu und faszinierend", erzählte McCartney der "Washington Post", "und eine Menge begabter Musiker eiferten Typen wie B.B. King und Buddy Guy nach."

Heute experimentieren viele Musikfans oft lieber mit dem Computer. Die Erfindung von Portastudio 144 und der DMX Drum Machine haben die Welt verändert. Statt mit einer Band ins Studio zu gehen, kann man Musik im Zimmer produzieren. Man holt sich Samples und Beats aus dem Netz. Angesichts dieses Trends diagnostiziert der amerikanische Musik-Journalist Geoff Edgers den "langsamen, geheimen Tod der elektrischen Gitarre".

Untergangsprophet Edgers hat freilich nur die Rock- und Popbranche im Blick. Im Jazz dagegen hält die Gitarre ihren Platz. ECM-Manager Christian Stolberg kann sogar von einem Boom sprechen. Denn das Münchner Label, das seit Jahrzehnten Alben von bewährten US-Größen wie Bill Frisell, Ralph Towner und John Abercrombie veröffentlicht, hat nun auch europäische Gitarristen unter Vertrag genommen: Den Österreicher Wolfgang Muthspiel, den Dänen Jakob Bros und den in Berlin lebenden Ungarn Ferenc Snetberger. Sting-Gitarrist Dominik Miller bringt neuerdings bei ECM Alben unter eigenem Namen heraus.

Ein Jazz-Gitarrist spielt Pink-Floyd-Musik

"Gitarren-Platten gehen gut", sagt auch Michael Gottfried vom Jazz-Label Act und erwähnt besonders Nguyen Le. Der aus Vietnam stammende Pariser war der erste Musiker, mit dem Act nach seiner Gründung 1992 einen Exklusiv-Vertrag abschloss - sozusagen aus dem Nichts: Le sprang ein, als Gitarren-Star Al di Meola zu einer Jazz-Flamenco-Produktion nicht erschien.

Seitdem hat der inzwischen 58-Jährige nicht weniger als 18 Alben unter seinem Namen herausgebracht. Les Nähe zur Weltmusik und zum Rock spricht ein großes Publikum an. Sein vorletztes Album war seine Interpretation von Pink Floyds "The Dark Side Of The Moon" mit der NDR Bigband - eine jazzige Hommage an den progressiven Rock. Für die im Jazz anhaltende Gitarren-Kontinuität steht das Album "Father And Son". Ulf Wakenius, der als Mitglied des Oscar Peterson Quartets und Begleiter der Sängerin Youn Sun Nah weltbekannt wurde, nahm es mit seinem 28-jährigen Sohn Eric auf.

Keine Frage, im Jazz ist die Gitarre als bedeutendes Instrument präsent. Die Juli-Ausgabe des US-Magazins "Down Beat" hat den stilbildenden Veteranen Bill Frisell auf dem Titel; die deutsche "Jazzthetik" die amerikanische Nachwuchshoffnung Mary Halvorson. Deren neue CD wird "eher unterkühlt als sommerlich heiß" beschrieben, als "entspannte Antithese zum Speed-Gitarrismus 'Friday Night in San Francisco'" - jene über zwei Millionen Mal verkaufte Jazz-Flamenco-Platte der Gitarristen Al di Meola, John McLaughlin und Paco de Lucia von 1981.

An die Virtuosität der drei erinnert die Spielweise des 23-jährigen Londoners Rob Luft, der als neues "Wunderkind" gefeiert wird. Der Brite nennt Pat Metheny als sein Vorbild, den Stargast der Leipziger Jazztage, die in diesem Jahr einen Gitarren-Schwerpunkt bieten. Metheny, inzwischen 64, fasziniert seit Jahrzehnten ein Publikum über die Jazz-Gemeinde hinaus - auch weil er neben elektrischen Gitarren immer wieder unverstärkte Instrumente spielt.

Und das ist die gute Nachricht: 2010 wurden in Amerika zum ersten Mal mehr akustische Gitarren verkauft als elektrische - und der Trend hält an. Deshalb, so der Chef des Instrumente-Herstellers Fender, seien "Meldungen vom Tod der Gitarre unmäßig übertrieben".

