Einstürzende Neubauten in der Elbphilharmonie Auch Tinnitus klingt super

"Es gibt noch Zusatzshows um eins und um vier. Und dann spielen wir noch den Woody-Guthrie-Akustik-Set im Störtebeker". Man fragt sich ja oft, warum Blixa Bargeld, Chef der Einstürzenden Neubauten, immer wieder als Griesgram charakterisiert wird: Der Mann hat einen feinen, trockenen Humor - und wusste sich am Samstagabend perfekt auf die vornehme hanseatische Gangart einzustellen.

Erstens: Bloß keine übertriebene Feierlichkeit an den Tag legen. Das erste Konzert einer Rockband in der frisch fertig gestellten Hamburger Elbphilharmonie? Das ist schon was. Bargeld, 58, tat aber so, als wäre der Elphi-Gig schon Routine: "Das wievielte Konzert ist das heute?", fragte er süffisant in Richtung seiner Musiker, "das neunte?" Tatsächlich war der Auftritt um 21 Uhr das zweite (und letzte) Konzert. Wegen der großen Ticketnachfrage hatte die Band bereits um 17 Uhr schon einmal ihr zweistündiges Programm absolviert.

Zweitens: Ein bisschen Lokalkolorit schadet nie. Die Einstürzenden Neubauten, es ist lange her, standen mal für Gegenkultur und wollten mit ihrem industriellen Baumaschinen-Lärm auch am Establishment rütteln. 1983, kurz nach ihrer Gründung, kloppten sie noch wild auf einem Berliner Autobahnteilstück herum, heute tragen sie dunkle Anzüge und spielen im Klassik-Tempel. Das "Störtebeker", das Bargeld meinte, war aber vermutlich nicht das poshe Bier-Etablissement im Zwischengeschoss der "Elphi", sondern die längst geschlossene, aber immer noch legendäre Autonomen-Kneipe in der Hafenstraße. Ein bisschen Subversion, ein bisschen Scheiß-drauf, so mag man's in Hamburg.

Barfuß auf dem Elphi-Parkett

Entsprechend gefeiert wurden die Neubauten dann auch vom durchweg älteren, aber betont alltäglich gekleideten Publikum. Es ging ja an diesem Abend auch darum, die gediegene Elbphilharmonie ein bisschen cooler zu machen. Den Vorwurf, mit teuren Klassik-Darbietungen im warmen Akustik-Oval von Yasuhisa Toyota ein elitäres Pfeffersack-Klientel zu beglücken, während das gemeine Volk draußen auf der öffentlichen Plaza ehrfürchtig erfrösteln darf, den will man sich nicht machen lassen.

Intendant Christoph Lieben-Seutter installierte also auch ein Populärmusik-Programm, das nun, nicht ohne Ironie, bedenkt man den Bandnamen, mit den Einstürzenden Neubauten gestartet wird. Im Februar folgen der isländische Neo-Soul-Musiker Júniús Meyvant und die amerikanische Band Lambchop. Im März dann Lloyd Cole und Elvis Costello.

Vorher musste der große Saal der Elbphilharmonie aber auf seine Lärmtauglichkeit geprüft werden, und wer wäre dafür besser geeignet als die lange schon domestizierte Urgewalt der Neubauten. Bassist Alexander Hacke verkörpert die Wildheit der früheren Jahre noch immer mit seinen Hardrockerposen, der schütteren, aber langen Mähne, dem Lemmy-Bart und dem bis zum Nabel offenen Hemd. Wie Bargeld, korpulent geworden, aber wie gewohnt im feinen Dreiteiler, steht auch Hacke barfuß auf dem Elphi-Parkett.

Zusammen mit Geräusche-Spezialist N.U. Unruh, Schlagwerker Rudi Moser, Gitarrist Jochen Arbeit und Keyboarder Felix Gebhardt spielten sich die Ex-Anarchisten durch die gemäßigten, zumeist aus den letzten 20 Jahren des Bandschaffens stammenden "Greatest Hits" des soeben zur Tournee erschienenen Albums. Hits im Sinne von Charts oder Radio-Airplay hatten die Neubauten natürlich nie, aber es gibt großartige, bedrohlich-dynamisch auf und ab wogende Songs, die am Samstagabend noch einmal in unerhörter Klangsphäre entdeckt werden konnten: "The Garden" zum Beispiel, "Haus der Lüge", das vom Hardcore-Fanblock bejubelte "Halber Mensch", die sinistre "Sonnenbarke", die poppigen "Interimsliebenden" oder das wuchtige "Redukt", das den Abend beschloss.

Die späten Einstürzenden Neubauten, das zeigte sich, sind am Ende ja doch weitaus weniger schroff und disharmonisch als ihr Ruf. Fast drohte es sogar, in den etwas zähen Ebenen der zweiten Konzerthälfte, etwas zu melodisch und egal zu werden.

Zu Beginn zu wenig Bass

Aber natürlich, und zum Glück, wurde auch Lärm gemacht bei diesem kleinen Bisschen Elbphilharmonie-Punk: Unruh und Moser klöppelten mal auf Baumarkt-Rohren, mal auf einem selbstgebauten Ventilator-Drehscheiben-o-Fon, das mal sirrende Geräusche erzeugte, mal als Xylofon diente. Bei "Unvollständigkeit" ließ Unruh silbrige Metallspäne aus einer großen Baggerschaufel rieseln, manchmal wummerte er aber auch nur mit bloßen Händen auf zwei zusammengebundenen Benzinkanistern aus Plastik herum - einer rot, einer weiß. Es wurde gesummt, gerockt, gekreischt und mit einer goldenen Rettungsdecke geknistert - und alles klang ganz hervorragend! Jeder einzelne Klang, egal ob leise oder laut, dumpf oder schrill, war klar und wohltuend transparent heraus zu hören, wie es die Kollegen bereits von den Klassik-Konzerten des Eröffnungsabends berichtet hatten.

Einzig Alexander Hackes Bass hatte zu Beginn zu wenig Wumms, und Bargeld Stimme verdumpfte und versuppte manchmal in den mittleren Höhenlagen, aber das mochte dem noch ungewohnten Umgang mit einer PA in dem fein ausbalancierten Raum geschuldet sein, ein Abmischungsproblem, mehr nicht. Den Höhepunkt dieses extremeren Elbphilharmonie-Klangtests bot das Zugabenstück "Silence Is Sexy", in dessen immer wieder kunstvoll ausgebremste Dramaturgie irgendwann ein absichtlich enervierendes Fiepen einblendete. Aber selbst eine Tinnitus-Attacke klingt super in diesem Saal.

Mitten im selben Stück zündete sich Bargeld dann noch eine Zigarette an und verlieh der Elbphilharmonie symbolisch die Rock'n'Roll-Weihe. Seufzende Oh-hoho-Rufe aus dem Publikum, eine Mischung aus rebellischem "Will ich auch!" und indigniertem "Wie kann er nur!" Herrlich.

Das vollkommen klare Knistern des Glimmstengels in der Stille des ausverkauften Auditoriums, als Bargeld gierig und aufreizend dicht am Mikrofon inhalierte, gehört wohl zu den erotischsten Geräuschen, die in diesem Raum bisher zu hören waren.