Festakt, Konzert, Lichtspektakel Eröffnung der Elphilharmonie im Livestream

Elbphilharmonie Live in 360°

Endlich ist es so weit: Die Hamburger Elbphilharmonie wird zum Leben erweckt. Der Festakt beginnt um 18.30 Uhr im Großen Saal mit Reden unter anderem von Bürgermeister Olaf Scholz, Bundespräsident Joachim Gauck und einem der Architekten des Gebäudes, Jacques Herzog. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird erwartet.

Danach erklingt im Großen Saal tatsächlich wirklich Musik. Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Dirigent Thomas Hengelbrock spielt Werke unter anderem von Beethoven, Cavlieri und Wagner. Das vollständige Programm bleibt noch geheim; geplant ist eine musikalische Reise von der Renaissance bis in die Gegenwart. Klar ist aber, dass am Ende ein neues Auftragswerk von Wolfgang Rihm seine Uraufführung erleben wird.

Wie sie denn nun wirklich klingt, die Elphilharmonie, deren Akustik mindestens Weltklasseniveau haben soll, das wissen dann die rund 2000 Zuschauer. Wer nicht dabei sein kann, muss aber nicht darben. In die ganze Stadt ausstrahlen soll das Konzert in Form einer Lichtshow, die die Musik aus dem Konzertsaal in Echtzeit in auf die Fassade projizierte Farben und Formen übersetzt. Und natürlich gibt es den 360°-Livestream von Google auch bei Spiegel Online zu sehen.

Die Übertragung beginnt um 18.30 Uhr. Sollte es zu Problemen kommen, nutzen Sie bitte den neusten Firefox-Webbrowser.