Vorverkaufsbeginn Run auf Elbphilharmonie-Tickets

Hamburgerinnen und Hamburger sind klar im Vorteil. Sie können ihr Wunschticket für Konzerte in der Elbphilharmonie direkt an den mehr als 40 örtlichen Vorverkaufsstellen kaufen. Tatsächlich hatten sich schon am Morgen lange Schlangen gebildet. "Wir rechnen mit einem starken Andrang", sagte Pressesprecher Tom R. Schulz. Vor der Kasse der Elbphilharmonie warteten bereits rund 150 Menschen, etliche mit Campingstühlen.

Man kann es auch bequemer haben: Online können Karten für die Saison 2017/18 bis zum 1. Juli vorbestellt werden. Gehen mehr Bestellungen ein, als Karten verfügbar sind, entscheidet das Los.

Die neue Verfahrensweise betrifft übrigens nur die Konzerte von Hamburg Musik, also etwa ein Drittel aller Veranstaltungen in der Elbphilharmonie. Karten für Veranstaltungen des NDR, des Philharmonischen Staatsorchesters, der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette, der Symphoniker Hamburg, des Ensemble Resonanz und der Kammermusikfreunde können an den Vorverkaufsstellen sowie online direkt gekauft werden.

Das Konzerthaus war im Januar eröffnet worden. Wegen der enormen Nachfrage nach Tickets waren die Server in der Vergangenheit regelmäßig zusammengebrochen.