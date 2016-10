US-Rapper Eminem Wütende Zeilen gegen Trump

Nun hat sich auch US-Rapper Eminem in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt. Am Mittwoch hat er auf YouTube einen Song mit dem Titel "Campaign Speech" (Wahlkampfrede) veröffentlicht. Der 44-Jährige warnt darin vor dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Über bedrohliche Synthesizer-Flächen und Paukenschläge rappt Eminem sich die Wut auf Trumps Kandidatur vom Leib. Er bezeichnet ihn unter anderem als "verdammten Kandidaten" und "tickende Zeitbombe", vor der man sich fürchten sollte.

Der wegen seiner sexistischen und gewaltverherrlichenden Texte lange Zeit berüchtigte weiße Rapper solidarisiert sich in dem knapp achtminütigen Song auch mit der Bewegung Black Lives Matter (Das Leben von Schwarzen zählt). So malt er sich aus, Rache an dem Nachbarschaftswächter George Zimmerman zu nehmen. Zimmerman hatte 2012 den unbewaffneten schwarzen Teenager Trayvon Martin erschossen, wurde später aber von einem Geschworenengericht freigesprochen.

Auch auf Twitter hat Eminem den Track verlinkt, dazu ein Hinweis an seine Fans: Sie sollen sich keine Sorgen machen, er arbeite an einem neuen Album. Seine letzte Platte, "The Marshall Mathers LP 2", liegt inzwischen drei Jahre zurück.

Don't worry I'm working on an album! Here's something meanwhile. https://t.co/QX3cdpqFD2 — Marshall Mathers (@Eminem) 19. Oktober 2016

Eminem hatte jedoch nicht immer ein Problem mit Donald Trump. Als er 2004 in New York eine Release Party zu seinem Album "Encore" schmiss, ist Trump als Überraschungsgast erschienen.