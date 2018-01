Eric Clapton "Ich werde taub"

Der Ausnahmemusiker Eric Clapton fürchtet, dass er sein Gehör verlieren könnte. Der 72-Jährige sagte BBC2, er wolle weiterhin live auftreten, habe aber Bedenken, wie sich das Altern auf ihn auswirke. "Ich werde taub, ich habe Tinnitus und meine Hände arbeiten nur noch halbwegs", sagte Clapton. "Ich bin selbst überrascht, dass ich noch immer hier bin."

Clapton hat seit Längerem gesundheitliche Probleme. 2016 musste er zahlreiche Konzerte absagen, weil seine Nervenbahnen stark angegriffen waren. Damals hielten die Ärzte es für möglich, dass er nie wieder Gitarre spielen könnte. Im selben Jahr hatte Clapton sein bisher letztes Album "I Still Do" veröffentlicht.

Der Brite gilt als einer der besten Gitarristen aller Zeiten. Als einziger Musiker überhaupt ist er gleich drei Mal in der Rock and Roll Hall Of Fame vertreten; mit den Bands The Yardbirds und Cream und als Solist. 17 Grammys hat er eingesammelt sowie zig andere Trophäen abgeräumt. Vom Britischen Königshaus bekam er für seine Verdienste um die Musik einen Orden.

Clapton will trotz seiner gesundheitlichen Probleme ein Konzert im Londoner Hyde Park spielen und plant für März mehrere Auftritte in den USA. In dem aktuellen Interview mit BBC2 promotete Clapton auch die Dokumentation: "Eric Clapton: Leben in zwölf Bars", die derzeit in britischen Kinos läuft.