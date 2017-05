2. ESC-Halbfinale "Wer weiß schon, welche höllische Zukunft uns erwartet?"

Der ESC wird Euroskeptiker wohl nicht einmal dann für die europäische Idee erwärmen können, wenn auf der Bühne ein wiederauferstandener Beethoven mit den verbliebenen beiden Beatles einen gemeinsamen Song aufführen würde. Was weniger an der Qualität der Darbietungen als an den tendenziell humorlosen Skeptikern liegt. Die beste Beschreibung des Eurovision Song Contest hat der legendäre BBC-Moderator Terry Wogan seinen euro- und eurovisionsskeptischen Landsleuten schon 1997 gegeben: "Es muss schlecht sein. Und je schlechter es ist, umso mehr Spaß macht es!"

So irrsinnig spaßig war das zweite Halbfinale nicht, dafür aber insofern sehr europäisch, als das finanzierende Kerneuropa automatisch gesetzt ist - und zehn Teilnehmer aus der Peripherie schön demokratisch rausgewählt wurden.

Natürlich zeigten sich alle von der besten Seite. Deshalb präsentierte sich die gastgebende Ukraine nicht mit kettenrauchenden Glatzköpfen in Tarnfleckhosen zwischen ausgebrannten Autowracks, sondern mit einer um einen Chor und einer Popgruppe erweiterten Volkstanzgruppe, die massenhaft Traditionelles auf die Bühne wuchtete.

Sachen, die zu Herzen gehen

Auch das übrige Europa macht im Schnelldurchlauf einen leicht verwischten Eindruck. Man wird und wird nicht schlau draus.

Serbien etwa singt in transparentem Kleid, von hinten ausgiebig angeleuchtet und umkrabbelt von einem Mann mit nacktem Oberkörper (Russland?), den Serbien aus unerfindlichen Gründen immer wieder wegschubst. Ausgeschieden.

Die Schweiz ist ein größtenteils rumänisches Trio, deren Sängerin in Gelb den emeritierten Gott Apollo besingt, während ihr ein Pianist in Rosa am rosafarbenen Flügel den verliebtesten Qualitätsblick aller Zeiten schenkt (vermutlich gefälscht). Weg damit.

Auch Österreich verweist auf die griechischen Wurzeln des Abendlandes und gibt sich, wie der angelnde Junge von Dreamworks in einem Halbmond hockend, als Hermes mit Flügelchen an den Sneakers.

Gerne wird Privates bis Intimes ausgebreitet. Norwegen beispielsweise möchte die Stimme in seinem Kopf töten ("I'm gonna kill the voice in my head"), erstes Problem. Zweites Problem: "There's a fire in my soul". Drittes Problem ist vermutlich der hyperaktive Sith-Ritter in illuminierter Maske am Elektroschlagzeug. Der Name der niederländischen Vertretung setzt sich aus der Blutgruppe der unheilbar an Krebs erkrankten Mutter und dem Namen (O'G3NE) zusammen, den Song hat der Vater geschrieben. Sachen gibt's, die gehen zu Herzen.

Mazedonien ist schwanger, aber man sieht noch nichts. Dafür gibt es später vor Millionen von Zuschauern einen Heiratsantrag des Kindsvaters, den das verblüffte Mazedonien begeistert annimmt. Was nichts nützt, das kalte Europa setzt die werdende Familie vor die Tür. Kroatien wiederum wiegt etwa 200 Kilo und singt ein schizophrenes Duett mit sich selbst, hier öliges Falsett, da pavarottische Oper - und kommt weiter.

Wie von einer seelenlosen Brüsseler Kommission ausbaldowert

Kostümtechnisch gab es wenig zu sehen, neben der üblicherweise hochgeschlitzt glitzernden Abendgarderobe aber wirkt der Trend zur erotischen Halbtransparenz fort. So gewinnt Israel mit definierten Muskeln und dem Mut zu antizyklisch unrasierten Achselhaaren unter einem dieser schwarzen Feinnetzleibchen die Herzen der europäischen Weltöffentlichkeit.

Geschichtsbewusst und mit deutlichem Drall in den Irrsinn gibt sich Rumänien, das gleichzeitig jodelt und rappt, während zu Textzeilen wie "Take some coffee, take some more coffee" animiertes Konfetti aus Spaßkanonen regnet, die aus Restbeständen der napoleonischen Armee stammen könnten.

Nachgerade politisch hingegen Ungarn, das nicht als Römer oder "Roma" (Peter Urban) auftritt, sondern als einzelner Rom in Uniform und kniehohen Motorradstiefeln, der dann doch in das Stereotyp verfällt, zu "Gypsy-Klängen" (Peter Urban) Ungarisches zu singen.

ESC-Kandidaten im Stylecheck Montenegro: Slavko Kalezic - "Space"



Kennt man von: Beyoncé



Es könnte sein, dass Slavko zum Einschlafen nach aufregenden Tagen als Sachbearbeiter in der Schadensabteilung einer Haustierversicherung ein oder zwei Beyoncé-Haartutorial-Videos zu viel gesehen hat: Seinen beeindruckender Peitschenzopf, mit dem er sicher durch beherzte Konfrontation auch einen renitenten Stier handzahm züchtigen könnte, haben wir exakt so auch schon bei der 2016er-Tour von Queen Beyoncé an deren Hinterhaupt gesehen, wo er flechtkriegerinnenmäßig im Takt ihrer Musik propellerte. Slavko Kalezic wirkt damit leider auch eher wie eine minimalistisch umgestylte Medusa nach einem Ausrümpelungsbesuch von Marie Kondo: "Brauchst du wirklich zehn Schlangenzöpfe? Machen sie dich wirklich glücklich?" Zum Solozopf trägt Slavko Glitzerhose und Transparenthemdchen, wie man das diesen Frühling eben so hat. Aserbaidschan: Dihaj - "Skeletons"



Kennt man von: Studentenpartys, bei denen es auch mayonnaisearmen Nudelsalat aus Babybadewannen gibt



Nein, wir meinen mit diesem Urteil nicht Dihaj selbst - was hatte die überhaupt an? Man kann sich kaum erinnern, weil ihr begleitendes Accessoire - ein Mann, der angetan mit einem Pferdekopf auf einer Leiter steht - die aserbaidschanische Sängerin visuell gänzlich überbrüllt. Und dieser Einfall ist eben so überschaubar "verrückt" wie dieser eine Typ, der auf jeder schlimmen Studentenfeier irgendwann beim ungebetenen Einradfahren versehentlich kopfüber in die Schlammbowle stürzt - und die Gastgeberin hat sich völlig umsonst aufgebrezelt, weil alle nur auf diese eine Flachtröte schauen. Sinnlose Bühnenaccessoires sind dieses Jahr überhaupt endlich wieder einmal erfreulich zahlreich vertreten. Noch besser beziehungsweise dämlicher beziehungsweise besser als der Pferdekopfmann: Die Kanonen bei den jodelnden Rumänen und der herrlich beknackte Gorillafreund des italienischen Sängers Francesco Gabbani. Island: Svala - "Paper"



Kennt man von: Zu heiß gewaschenen Elvis-Doppelgängern



"You make me feel like paper", singt Svala, und zwar wie eines, auf das man während eines einschläfernden Telefonats jede Menge wilde Assoziationen draufkritzelt: Die Klaffbrustpartie ihres Engstramplers erinnert tatsächlich an einen Elvis-Impersonator, der sich bezüglich der Passgenauigkeit seines lange nicht mehr getragenen Kostüms etwas verschätzt hat. Die Plateauschuhe sehen aus wie vom schnuffelnasigen Spice Girl Emma Bunton gestohlen, das Cape stammt direkt von der Superhelden-Mottoparty in der Nervenklinik aus der Raffaello-Werbung. Übrigens tragen in diesem Jahr auffällig viele Teilnehmer reinweiße Outfits, weswegen sich ein Trinkspiel hier fast schon aufdrängt. Wenn man dazu auch noch passenderweise weiße Alkoholika nimmt, geht das fast als classy durch. Ein Liter Batida de Coco - was soll da schon schiefgehen? Lettland: Triana Park - "Line"



Kennt man von: Der Wanderhure



Es gibt ja solche ewigen Fragen, die einen nicht loslassen und auf die auch "Yahoo! Clever", sonst verlässliche Instanz bei Anliegen wie "Lohnt sich die Anschaffung einer Mini-Fritteuse?", keine Antwort weiß. Wie heißt die Busenwitwe nach Wiederheirat? Was macht das Sams am Sonntag? Und welche Outdoor-Kleidung trägt die Wanderhure in unwegsamem Gelände? Die Sängerin von Triana Park hat zumindest für letzteres Rätsel einen Lösungsvorschlag: Ihre fast zwickelhohen pinken Schreitstiefel dürften auch zur Durchquerung tieferer Schlickströme taugen und sind weitschaftig genug, um noch das eine oder andere Käsebrot darin verstauen zu können. Serbien: Tijana Bogicevic - "In Too Deep"



Kennt man von: Lady Di



Es ist ein ikonisches Bild bambihafter Unschuld: Die tragische Diana Spencer, damals noch Kindergärtnerin, posiert in einem Unterteil minderer Fadendichte saumselig im Gegenwind. Man darf allerdings unterstellen, dass Tijana Bogicevic dieses Prinzip des Enthüllungsrocks bei ihrem ESC-Auftritt durchaus bewusst einsetzt, und das ist eine Besudelung des Diana-Gedenkens, die man wirklich nicht gutheißen muss. Lasst die Königin der Herzen! Kroatien: Jacques Houdek - "My Friend"



Kennt man von: Andreas Gabalier



Vieles führt selbst bei flüchtiger Beschäftigung mit dem übrigens während einer Autofahrt auf der B317 geborenen Gabalier zu schlimmen Gekröseschmerzen, schrecklich ist allein ja schon seine outfitmäßige Zwangsvermählung von Volksmusik-Hiashose und Rockerobenrum. Auch Jacques Houdek ist, was sein Styling angeht, ein sonderbarer Hybrid aus Tenor und Anführer einer gut genährten Motorradgang: Sein Oberteil ist halb Anzugjackett, halb Bikerjacke - ganz so, als habe man bei einem Badeausflug mit Thomas Hayo und Michael Michalsky aus der Jury von "Germany's Next Topmodel" heimlich deren Klamotten geklaut und dann prankmäßig zusammengenäht. Auch der norwegische Beitrag hat ein solches sonderbar zusammengesetztes Wesen dabei: Einen Paukentrommler, der zur Hälfte Gruselmörder aus einem Teenie-Slasherfilm und zur Hälfte Mitglied ist. Schweiz: Timebelle - "Apollo"



Kennt man von: Alpträumen nach dem "Sesamstraße"-Marathon



Oh mein Gott, sie haben Bibo getötet! Stolz wie Oskar trägt die Sängerin der Schweizer Band Timebelle den zarten Bauchflaum des sanften gelben Riesenvogels, grob gerupft aus der Stelle, wo er am flusigsten war, an ihrem Busen. Dazu steht sie - ist das ein Bilderrätsel? - auf einer stilisierten, aufgedröselten Riesenklopapierolle. Begleitet wird sie von einem Klavierspieler, der beim letzten Reinigungsdurchgang seiner trendgemäß reinweißen Garderobe versehentlich einen Flamingo mitgewaschen hat. Die Schweizer, ein Volk der Vogelschinder. J'accuse! Spanien: Manel Navarro - "Do It For Your Lover"



Kennt man von: Instagram



Endlich weiß man, wo der gelockte Knilch aus "Die blaue Lagune" abgeblieben ist! Er betreibt nun offenbar eine mäßig besuchte Surfschule, in der er arglose Influencer betuppt, die aber eigentlich mit den Surfbrettern eh nur ein paar nice Fotos machen wollen. Stilistisch sparsam wie sein Hawaiihemd ist auch der Wortschatz seines Liedes, das zu 80 Prozent aus den Zeilen: "Just do it, just do it, just do it for your lover" besteht. Was denn?, will man ihm mit dem Mund voller Käsehäppchen entgegenblöken, WAS bitte sollen wir für unseren Lover tun? Ernsthaft Surfen lernen? Auf Nimmerwiedersehen Richtung Horizont davonpaddeln? Für Spanien anrufen? Sorry, da hört die Liebe auf. Deutschland: Levina - "Perfect Life"



Kennt man von: Mäusen



Levina trägt grau, und das wirkt tatsächlich ziemlich smart: In einer Show, in der sehr viele Weiß - und fast genauso viele Schwarz - tragen, ist ein graues Gewand tatsächlich fast ein Farbtupfer. Dazu ist ihr Outfit weitgehend schnickschnackfrei, nur an der Schulter klafft ein kecker Schlitz, als wäre sie im Bühnentunnel noch dem Schnitter begegnet: Das ist symbolisch perfekt umgesetztes Let's fade to grey, wie es Deutschland nach den wiederholten Letzter-Platz-Demütigungen der vergangenen Jahre gut zu Gesicht steht. Levina kann glücklicherweise auch Sack und Asche tragen. Und für Metaphernfüchse versteckt sich in ihrem Outfit noch eine subtile Anspielung auf Deutschlands wirtschaftlich ja gar nicht so üble Lage, so im europäischen Vergleich: Levinas Oberteil mag grau wie eine Kirchenmaus sein - dafür glänzt sie untenrum silber wie Hartgeld.

Litauen wurde in der Heimat "mit Pink Floyd, Sigur Rós und Björk" (Peter Urban bzw. die delirierende litauische Musikpresse) verglichen, hat aber eigens für den ESC diesen Ballast und jede Andeutung einer Melodie komplett fallengelassen. Es nutzt nichts.

Dabei könnte man fast meinen, der stromlinienförmig stampfende Clubquatsch mit lokalen Ethnotupfern und mal wackligen, meistens aber wuchtigen Erörterungen irgendwelcher Liebesdinge ("I've been hurt before, it's hard to trust again, hahaha") sei von einer seelenlosen Brüsseler Kommission ausbaldowert worden, in der eben nicht Ralph Siegel sitzt - der hockte als Häufchen Elend auf der Couch von San Marino, dem er ein Duett angetan hat. Ab dafür.

Die europäische Gegenwart erschien an diesem Abend verwirrend, verstörend und verlogen. Terry Wogan zog seinerzeit daraus schon so seine Schlüsse: "Wer weiß schon, welche höllische Zukunft uns erwartet? Ich weiß das, denn ich habe die Proben gesehen."

Eurovision Song Contest 2017:

Finale am Samstag, 13.5., ab 21 Uhr, Das Erste