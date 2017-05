ESC-Halbfinale Adieu, Zopfpeitsche aus Montenegro

Spanien: Manel Navarro - "Do It For Your Lover"



Kennt man von: Instagram



Endlich weiß man, wo der gelockte Knilch aus "Die blaue Lagune" abgeblieben ist! Er betreibt nun offenbar eine mäßig besuchte Surfschule, in der er arglose Influencer betuppt, die aber eigentlich mit den Surfbrettern eh nur ein paar nice Fotos machen wollen. Stilistisch sparsam wie sein Hawaiihemd ist auch der Wortschatz seines Liedes, das zu 80 Prozent aus den Zeilen: "Just do it, just do it, just do it for your lover" besteht. Was denn?, will man ihm mit dem Mund voller Käsehäppchen entgegenblöken, WAS bitte sollen wir für unseren Lover tun? Ernsthaft Surfen lernen? Auf Nimmerwiedersehen Richtung Horizont davonpaddeln? Für Spanien anrufen? Sorry, da hört die Liebe auf.