ESC-Vorentscheid 2017 Wilhelm Richter zieht Kandidatur zurück

Wilhelm "Sadi" Richter ist aus dem Rennen um den Eurovision Song Contest ausgestiegen. "Berichte über mich verursachen gerade so viel Trubel - das möchte ich erst einmal klären und verarbeiten", sagte der 19-jährige Dortmunder in einer Mitteilung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) am Dienstag.

Er fuhr fort: "Ich bin selber verwundert, was mir vorgeworfen wird. Ich hatte mich total auf die Teilnahme gefreut, möchte das aber nicht unter diesen Umständen machen. So kann ich nicht unbeschwert auftreten." Nähere Angaben zu den "Vorwürfen" machte Richter nicht. Laut Medienberichten sind gegen Richter zwei Gerichtsverfahren wegen Betrugs und Diebstahls anhängig.

Für Richter wird die 21-jährige Yosefin Buohler nachrücken. Die gebürtige Kölnerin ist ausgebildete Schauspielerin. Sie ist Halbschwedin und lebt derzeit in Stockholm. Als 13-Jährige stand sie im Finale von "Das Supertalent".

Die fünf Kandidaten werden am 9. Februar in einer live in der ARD ausgestrahlten Show gegeneinander antreten. Der Künstler mit den meisten Zuschauerstimmen wird Deutschland dann am 13. Mai beim Eurovision Song Contest in Kiew vertreten. Von dort kommt die letztjährige Gewinnerin, Jamala.

Um am deutschen Vorentscheid teilzunehmen, konnten sich nach Angaben des federführenden NDR Nachwuchsmusiker per Video und bei zwei Castings bewerben. Die Auswahl habe dann eine Jury getroffen. Im vergangenen Jahr hatte Jamie-Lee Kriewitz Deutschland bei dem Gesangswettbewerb vertreten und landete mit ihrem Song "Ghost" auf dem letzten Platz.