Vorentscheid für Kiew Lena, Silbereisen und Bendzko bilden Jury bei ESC-Casting 

"Zurück zu den Wurzeln" gehe das neue Auswahlverfahren für die deutschen Teilnehmer beim Eurovision Song Contest 2017, sagt ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber in einer Mitteilung des Senders am Mittwoch. Schließlich habe man "seit 2002 die besten Ergebnisse mit den Siegern aus Castings und eigens für sie produzierten Liedern erzielt - mit Max Mutzke den 8. Platz 2004, den Sieg mit Lena 2010 und den 10. Platz 2011 sowie Roman Lobs 8. Platz 2012."

Also soll auch in diesem Jahr in einem Casting unter Nachwuchssängerinnen und -Sängern ermittelt werden, wer für Deutschland beim Wettbewerb in Kiew antreten wird. Ab sofort kann man sich auf der Internetseite www.unsersong2017.de bewerben.

Unter allen Kandidaten wählen Vertreterinnen und Vertreter des deutschen ESC-Federführers NDR und weiterer ARD-Sender, der Produktionsfirma Raab TV sowie musikalische Experten 30 junge Leute aus, die zu einer zweiten Castingrunde eingeladen werden. Die besten fünf schaffen es in den deutschen ESC-Vorentscheid, der als Show im Ersten am 9. Februar um 20.15 Uhr live aus Köln gesendet wird - erneut moderiert von Barbara Schöneberger.

Die fünf Finalisten stellen in "Unser Song 2017" Titel vor, die laut ARD-Mitteilung "national und international erfolgreiche Produzenten speziell für den ESC 2017 vorgeschlagen haben". Die Auswahl, welche Titel in der Show gesungen werden, trifft ebenfalls die oben genannte Fachrunde.

In der Sendung kommentiert eine Jury, bestehend aus Lena Meyer-Landrut, Tim Bendzko und Florian Silbereisen die Auftritte mit der Liveband unter Leitung von Wolfgang Dalheimer (bekannt von Stefan Raabs einstiger Studioband Heavytones). Ein Stimmrecht besitzen die Juroren aber nicht, die Entscheidung liegt allein bei den Zuschauern.

Volker Herres, Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens, glaubt: "'Unser Song 2017' hat alle Zutaten, damit Deutschland im kommenden Jahr eine Chance auf eine Top-Ten-Platzierung beim ESC erhält."