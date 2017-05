Trotz Pleiten-Serie Darum macht Deutschland beim ESC weiter

Trotz der erneuten Pleite Deutschlands beim Eurovision Song Contest (ESC) will die ARD dem Musikwettbewerb treu bleiben. "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel", sagte ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber der "Bild"-Zeitung. Auf die Frage, ob Deutschland nach dem dritten ESC-Debakel in Folge aussteigen solle, sagte er: "Nein."

Sängerin Levina war mit ihrem Song "Perfect Life" am Wochenende Vorletzte geworden. Sie erhielt je drei Punkte in der Jurywertung (aus Irland) und durch das Zuschauervotum (aus der Schweiz). In den beiden Jahren zuvor landete Deutschland jeweils sogar auf dem letzten Platz.

Gewonnen hatin diesem Jahr Portugal mit der Ballade "Amar Pelos Dois", gesungen von Salvador Sobral. Schreiber wies darauf hin, dass die Portugiesen schon 49 Mal am ESC teilgenommen und nun ein Mal gesiegt hätten. Er stellte die Frage in den Raum: "Waren ihre Ergebnisse vor 2017 Blamagen?" In einem weiteren Gespräch mit dem "Tagesspiegel" verwies der NDR-Manager auch auf frühere deutsche Erfolge: "Bitte Lena nicht vergessen."

"Wir müssen den Vorentscheid reformieren"

Der ESC sei "die mit weitem Abstand erfolgreichste Fernsehshow des Jahres in einer Sendelänge von 20.15 Uhr bis ca. 1.40 Uhr", betonte Schreiber. (Lesen Sie die Ereignisse nach im Minutenprotokoll.) Das Publikumsinteresse ist allerdings mit 7,76 Millionen TV-Zuschauern, gut 1,5 Millionen weniger als im Vorjahr, zurückgegangen. Die Startgebühren für Deutschland hätten in diesem Jahr bei rund 380.000 Euro gelegen - "deutlich unter den durchschnittlichen Produktionskosten von Unterhaltungsshows im Hauptabend", sagte Schreiber.

Auch der durch viele deutsche Starts beim ESC bekannt gewordene Komponist Ralph Siegel sprach sich in "Bild" gegen einen Rückzug Deutschlands aus. "Das käme ja rüber wie eine beleidigte Leberwurst", sagte er. Siegel forderte, sich aber wieder "viel länger, intensiver und besser" auf den deutschen Beitrag vorzubereiten. "Es reicht nicht, kurzfristig irgendein Liedchen und ein nettes Mädchen auszusuchen und dann wie 2010 bei Lena auf den Glücksfaktor zu hoffen." Siegel war 2017 für San Marino beim ESC als Komponist am Start - sein Song schied im Halbfinale aus, mit Abstand auf dem letzten Platz liegend.

Eine (weitere) Reform des deutschen ESC-Vorentscheids müsse es geben, kündigte aber auch der für ihn verantwortliche ARD-Unterhaltungschef im "Tagesspiegel" an. Wie das künftige Verfahren aussehen soll, verriet Thomas Schreiber aber noch nicht: "Wir informieren, wenn es ein Ergebnis gibt. Jetzt eine Antwort zu erwarten ist unseriös", sagte er der Zeitung.